Всего можно подать до 15 заявлений. 5 – на бюджетную форму и 10 – на контрактную.

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Сколько стоит обучение на "Менеджменте"

Одной из самых популярных специальностей в прошлом году был "Менеджмент". в 2023 году абитуриенты подали 39 132 заявления в вузы.

Среди тех, кто мечтает о карьере управленца, самые популярные такие университеты:

- Государственный торгово-экономический университет (Киев) получил 2524 заявления на эту специальность. Стоимость обучения в 2024 году здесь составляет 42,2 тысячи гривен (+16,9%);

- Национальный университет "Львовская политехника" (2022 заявления) – 31,8 тысячи гривен (+5,3%);

- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (1822 заявления) – 43,9 тысячи гривен (+20,7%);

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- Львовский национальный университет имени Ивана Франко (1463 заявления) - 36,42 тысячи гривен (+10%);

- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (1299 заявлений) – 41,8 тысячи гривен (+5%).

Средняя стоимость обучения в университетах, которые обнародовали цены, – 39,224 тысячи гривен.

Ранее мы информировали, сколько стоит образование программиста в 2024 году. Об этом читайте по ссылке.