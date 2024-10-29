Скільки предметів буде на НМТ та чи буде ДПА: Рада погодила нюанси вступної кампанії – 2025

У 2025 році випускники шкіл складатимуть для вступу у виші національний мультипредметний тест. Він міститиме 4 предмети.

Про це вказано у проєкті закону #12053 "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2025 року", який сьогодні ухвалила Верховна Рада. Його підтримали 258 народних обранців, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Як відбуватиметься вступ у 2025 році

Законопроєкт продовжує практику проведення ЗНО у форматі НМТ, започаткованого у 2022 році.

Особливості такі самі, як торік. Випускники складатимуть 4 предмети: 3 обов'язкові та 1 – на вибір.

Обов'язковими будуть такі:

Українська мова;

Математика;

Історія України.

Предмет на вибір можна буде обрати з таких:

Іноземна мова;

Біологія;

Географія;

Фізика;

Хімія;

Українська література.

Проведення ДПА не відновлюється в 4, 9, 11 класах,

– повідомив нардеп.

І додав, що НМТ складатимуть лише ті випускники, які вступатимуть до вишів України.



При цьому Железняк уточнив, що за цей законопроєкт не голосував. "Таке собі рішення…", – вважає він.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

У Раді виникла суперечка щодо кількості предметів на НМТ