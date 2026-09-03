Не "сочінєніє": що пишуть українські діти у школі

"Напишіть сочінєніє на вільну тему" – таке формулювання багато хто пам'ятає ще зі школи. Але українською це слово звучить інакше.

Українська мова пропонує інше, значно цікавіше слово – і воно безпосередньо пов'язане з поняттям творчості, розповідаємо з посиланням на "Словопедію".

Не "сочінєніє" – як правильно сказати українською?

Як українською назвати письмову роботу, яку учень пише на задану тему? Якщо у вас автоматично виникло слово "сочінєніє", варто зупинитися. Сучасна українська мова має природний і давно відомий відповідник – "твір". А його походження відкриває ще одну цікаву мовну деталь.

Саме слово "сочинение" є російським. У російській воно походить від дієслова "сочинить" і може означати як процес створення чогось, так і літературний, науковий чи музичний твір.

Слово "твір" має давнє слов'янське походження. Воно пов'язане з дієсловом "творити", яке походить від праслов'янського *tvoriti – "творити"; споріднене з *tvorъ – "творіння". Тобто в самому слові закладена ідея створення чогось нового.

У словниках слово "твір" має два значення:

Те, що зроблене, створене ким-небудь і реально існує в тій чи іншій формі; виріб, витвір.

Самостійна шкільна або домашня робота у вигляді письмового викладу учнями своїх думок на задану тему.

Тому школяр не "сочіняє", а пише твір.

Наприклад:

"написати твір";

"твір-опис";

"твір-роздум";

"твір на вільну тему";

"перевірити учнівські твори".

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А якщо йдеться не про шкільну роботу?

Тут важливий контекст. Російське "сочинение" не завжди перекладається одним словом. Залежно від значення українською можемо сказати:

"сочинение" як літературний твір – "твір";

сочинение стихов – "складання віршів";

сочинение текста – "написання тексту";

сочинение музыки – "створення музичного твору", "компонування";

сочинение, выдумка – "вигадка", "вигадування".

У російсько-українських словниках серед відповідників до "сочинение" справді подано "твір", а залежно від значення також "складання", "писання", "вигадування" тощо.

Цікаво, що "сочиняти" теж не зовсім чуже українській. Історія тут цікавіша, ніж може здатися. Слово "сочиняти" траплялося в українській мовній традиції зі значеннями, пов'язаними зі складанням або вигадуванням. Однак у сучасній українській літературній мові для шкільної письмової роботи нормативно вживаємо "твір".

А як перекласти "не сочиняй"?

А от у відомому емоційному вигуку – "не сочиняй" слово "твір" уже не підійде. Якщо "сочинять" означає вигадувати неправду, українською природніше сказати:

"не вигадуй";

"не придумуй";

"не видумуй";

"не плети".

Наприклад: "Не сочиняй, я все знаю" → "Не вигадуй, я все знаю". Отже, переклад залежить від значення, а не просто від форми слова.

Тож українською ми не "сочіняємо" твір – ми його творимо і пишемо.