Украинский язык предлагает другое, гораздо более интересное слово – и оно напрямую связано с понятием творчества, рассказываем со ссылкой на "Словопедию".

Не "сочинение" – как правильно сказать на украинском?

Как на украинском языке назвать письменную работу, которую ученик пишет на заданную тему? Если у вас автоматически возникло слово "сочинение", стоит остановиться. Современный украинский язык имеет естественный и давно известный эквивалент – "твір". А его происхождение раскрывает еще одну интересную лингвистическую деталь.

Само слово "сочинение" является русским. В русском языке оно происходит от глагола "сочинить" и может означать как процесс создания чего-либо, так и литературное, научное или музыкальное произведение.

Слово "твір" имеет древнеславянское происхождение. Оно связано с глаголом "творити", который происходит от праславянского *tvoriti – "творити"; родственно *tvorъ – "творение". То есть в самом слове заложена идея создания чего-то нового.

В словарях слово "произведение" имеет два значения:

То, что сделано, создано кем-либо и реально существует в той или иной форме; изделие, произведение.

Самостоятельная школьная или домашняя работа в виде письменного изложения учениками своих мыслей на заданную тему.

Поэтому школьник не "сочиняет", а пише твір.

Например:

"написати твір";

"твір-опис";

"твір-роздум";

"твір на вільну тему";

"перевірити учнівські твори".

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А если речь идет не о школьной работе?

Здесь важен контекст. Русское "сочинение" не всегда переводится одним словом. В зависимости от значения на украинском языке можно сказать:

"сочинение" как литературное произведение – "твір";

сочинение стихов – "складання віршів";

сочинение текста – "написання тексту";

сочинение музыки – "створення музичного твору", "компонування";

сочинение, выдумка – "вигадка", "вигадування".

В русско-украинских словарях среди вариантов перевода слова "сочинение" действительно приводится "произведение", а в зависимости от значения также "составление", "написание", "придумывание" и т. п.

Интересно, что "сочинять" тоже не совсем чуждо украинскому языку. История здесь интереснее, чем может показаться. Слово "сочинять" встречалось в украинской языковой традиции со значениями, связанными с составлением или придумыванием. Однако в современном украинском литературном языке для школьной письменной работы нормативно используется "твір".

А как перевести "не сочиняй"?

А вот в известном эмоциональном восклицании – "не сочиняй" – слово "твір" уже не подойдет. Если "сочинять" означает придумывать неправду, на украинском языке естественнее сказать:

"не вигадуй";

"не придумуй";

"не видумуй";

"не плети".

Например: "Не сочиняй, я все знаю" → "Не вигадуй, я все знаю".. Итак, перевод зависит от значения, а не просто от формы слова.

Поэтому на украинском языке мы не "сочиняем" произведение – мы его "творимо" и пишем.