Как переводится слово "сочинение", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснение "Гороха".

Чем заменить слово "сочинение" в украинском языке?

Русинизм "сочинение", к сожалению, ошибочно употребляют, когда рассказывают о домашнем задании по украинской литературе или языку. Однако, пора уже от него отказаться, потому что такого слова в наших словарях нет.

А соответствием является слово – твір. Оно многозначное и имеет несколько толкований:

То, что сделано, создано кем-либо и реально существует в той или иной форме; изделие, произведение. Самостоятельная школьная или домашняя работа в виде письменного изложения учениками своих мыслей на заданную тему

Слово имеет праславянское происхождение от слова – tvoriti "творить", производное от tvorъ "творение". И только вдумайтесь – украинцы не "сочиняют", а – творят!

Но контекст слова "творение" четко понятен из предложения. Поэтому мы имеем, как пишет Википедия:

художній твір,

твір мистецтва,

музичний твір,

аудіовізуальний твір (кіно, мультфільм, документальний фільм);

твори ужиткового мистецтва.

А еще есть и другое, очень похожее слово – витвір та творіння, которым в некоторых случаях можно заменить слово произведение – "произведение архитектуры".

Школьникам это слово известно в литературном контексте – написать сочинение на определенную тему. А здесь художественное произведение по жанру может быть – рассказом, рассказом, эссе, романом, повесть и другие.

А вот в калькированном выражении-отрицании – "не сочиняй", уместнее употребить слово не "творить", а:

не вигадуй,

не придумуй,

не видумуй,

не плети.

"Не сочиняй, я ж знаю правду" → "Не вигадуй, я ж знаю правду".

"Да ладно, не сочиняй!" → "Та ну, не придумуй!".

Предполагают, что в старой украинской традиции слово "сочинять" тоже существовало, оно означало "складати, вигадувати". Но со временем оно уступило слову "твір", которое стало нормативным.

Слово "твір" звучит естественно и аутентично, потому что оно подчеркивает главное – творчество. А интересных аутентичных слов в украинском языке немало.