Як перекладається слово "сочинение", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення "Гороху".

Чим замінити слово "сочинение" в українській мові?

Росіянізм "сочинение", на жаль, помилково вживають, коли розповідають про домашнє завдання з української літератури чи мови. Однак, пора уже від нього відмовитися, бо такого слова у наших словниках нема.

А відповідником є слово – твір. Воно багатозначне і має кілька тлумачень:

Те, що зроблене, створене ким-небудь і реально існує в тій чи іншій формі; виріб, витвір. Самостійна шкільна або домашня робота у вигляді письмового викладу учнями своїх думок на задану тему

Слово має праслов'янське походження від слова – tvoriti "творити", похідне від tvorъ "творіння". І тільки вдумайтеся – українці не "сочіняють", а – творять!

Але контекст слова "твір" чітко зрозумілий з речення. Тому ми маємо, як пише Вікіпедія:

художній твір,

твір мистецтва,

музичний твір,

аудіовізуальний твір (кіно, мультфільм, документальний фільм);

твори ужиткового мистецтва.

А ще маємо і інше, дуже схожі слово – витвір та творіння, яким у деяких випадках можна замінити слово твір – "витвір архітектури".

Школярам це слово відоме у літературному контексті – написати твір на певну тему. А тут художній твір за жанром може бути – розповіддю, оповіданням, есе, романом, повість та інші.

А от у калькованому вислові-запереченні – "не сочіняй", доречніше вжити слово не "творити", а:

не вигадуй,

не придумуй,

не видумуй,

не плети.

"Не сочиняй, я ж знаю правду" → "Не вигадуй, я ж знаю правду".

"Да ладно, не сочиняй!" → "Та ну, не придумуй!".

Припускають, що у старій українській традиції слово "сочиняти" теж існувало, воно означало "складати, вигадувати". Але з часом воно поступилося слову "твір", яке стало нормативним.

Слово "твір" звучить природно й автентично, бо воно підкреслює головне – творчість. А цікавих автентичних слів в українській мові чимало.