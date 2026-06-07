Чи правильно казати "солнцезахисні окуляри": як називати цей модний і потрібний аксесуар

З настанням літа ми змінюємо гардероб та аксесуари. Але подекуди в назвах припускаємося помилок чи калькуємо російські назви, не помічаючи цього.

Як українською правильно називати найпопулярніший аксесуар "солнцезащітні очки", розповідаємо з посиланням на "Горох".

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Як називати "солнцезащітні очки" українською?

У літній сезон ми часто говоримо про аксесуари, що рятують очі від яскравого світла. Та тут виникають ситуації, коли відомий і попурний аксесуар називають з помилками, можна почути:

солнцезащітні очки

сонцезащітні очки

сонцезащітні окуляри

солнєчні очки.

Хтось робить помилку у першому слові, хтось у другому, а хтось – у обох. З'ясуймо, як же правильно.

Усі ці форми – калька з російського – "солнцезащитные очки", і дослівно перекладається українською як – сонцезахисні окуляри.

Слово "сонце", а не "солнце", без літери "л", поєднується з прикметником "захисні", утворюючи складний прикметник – "сонцезахисні". Зауважимо, що українською – "захист", а не "защіта". Та й слова "очкі" в українських словниках немає, а є форма – "окуляри". Це оптичний прилад із двох скелець на дужках, який використовують при вадах зору або для захисту очей від яскравого світла та механічних ушкоджень. Слово запозичене з польської мови – okularу, а те з латини – oсulāris "очний", утвореного від oсulus "око". Втім, це не єдина назва, можна зустріти ще: сонячні окуляри,

протисонцеві окуляри. Однак мовознавці вважають, що форма "сонячні окуляри" теж не зовсім точна, адже йдеться не про "сонячні" (тобто зроблені із сонця), а про ті, що захищають від сонця. Не забувайте про цей аксесуар влітку і називайте його правильно. Фахівці радять обирати окуляри, що блокують 99–100 відсотків ультрафіолетового випромінювання з довжиною хвилі до 400 нм. Такі моделі позначаються маркуванням UV 400, яке гарантує надійний захист очей від шкідливого сонячного впливу. Як обрати сонцезахисні окуляри: дивіться відео Що ви знаєте про сонцезахисні окуляри? 7 червня у світі святкують День сонцезахисних окулярів. Їх винахід не належить одній людині – це результат поступового розвитку різних культур і технологій у різних куточках планети. Перші відомі окуляри захищали очі не від сонця, а від снігового відблиску. Інуїти та народи Арктики ще тисячі років тому робили "снігові окуляри" з кістки, шкіри чи дерева з вузькими прорізами, щоб захиститися від сліпучого відблиску снігу – "снігової сліпоти".

Давні єгиптяни захищали очі від сонця пофарбованим папірусом. Справжні окуляри були знайдені у гробниці фараона Тутанхамона – оправа із бронзи, а лінзами служили тонкі смарагдові скельця.

Римський імператор Нерон дивився гладіаторські бої крізь поліровані смарагди, щоб зменшити яскравість сонця.

У Китаї XII століття судді використовували пластини димчастого кварцу не лише для захисту від світла, а й щоб приховати вираз обличчя під час допитів.

У Венеції XVIII століття з’явилися сонцезахисні окуляри із зеленими лінзами, які носили аристократки та гондольєри.

з’явилися сонцезахисні окуляри із зеленими лінзами, які носили аристократки та гондольєри. Уже в XIX столітті окуляри з бурштиновими скельцями почали застосовувати для медичних цілей – зменшення втоми очей.

Масове виробництво дешевих сонцезахисних окулярів почалося в Америці у 1929 році. Сем Фостер Грант продавав їх на пляжах в Атлантик-Сіті, штат Нью-Джерсі.

У 1936 році з'явилися поляризовані окуляри. Едвін Ленд винайшов лінзи з поляроїдним фільтром. Їх почали виготовляти для військових льотчиків. Модель Ray-Ban Aviator (1937 рік) став культовою моделлю, яку носили військові, а згодом і цивільні.

Голлівудські зірки у 1930 – 1950-х роках зробили сонцезахисні окуляри модним символом – вони носили їх не лише для захисту, а й щоб зберегти приватність. Сьогодні сонцезахисні окуляри перетворилися на елемент стилю: бренди випускали десятки форм і кольорів, а мода на окуляри стала глобальною. Окуляри стали і предметом колекціонування.

Отже, правильно казати "сонцезахисні окуляри", використовуючи цю назву, ми уникаємо кальок і зберігаємо автентичність нашої мови.