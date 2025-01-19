Не "печення" і "хлоп'я": як правильно називати солодощі українською
- Українська мова не має слів "сладості" та "сладкоежка", правильними відповідниками є "солодощі", "ласощі", "ласун" та "ласунка".
- Тож допомагаємо замінити поширені суржикові слова на українські.
У мовленні українців трапляється чимало суржикових слів. Ці мовні покручі можна почути у розмовах на різні теми.
Навіть коли краяни розповідають про те, які смачні солодощі купили. Тож 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розповість, як не припускатися елементарних помилок.
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Як називати солодощі українською правильно
У дев'яносто четвертій добірці підкажемо вам, у яких словах ви можете помилятися найчастіше. А також допоможемо підібрати правильні українські відповідники.
- сладості – солодощі, ласощі;
- сладкоїжка, солодкоїжка – ласун, ласунка;
Для початку пам'ятайте, що слів "сладості" та "сладкоїжка" немає в українській мові. Людину, яка любить солодощі чи ласощі, варто називати ласуном або ж ласункою. Більше цікавих відповідників ви можете знайти за посиланням.
Також пропонуємо замінити такі популярні суржикові слова на правильні українські відповідники:
- пирожене – тістечко;
- леденець – льодяник;
- морожене – морозиво;
- канфети – цукерки;
- печення – печиво;
- лєпьошка – корж;
- хлоп'я – пластівці;
- пирог – пиріг;
Як правильно називати ласощі українською / Ukr-mova.in.ua
Цікаво! Слово "Солодощі" в українській мові, зокрема серед діалектів, має ще чимало цікавих відповідників. Тож ласощі ще можна назвати так: лагомини, хвиги-миги, лакітки, легуміни, пундики, лакотки, смаколики тощо.