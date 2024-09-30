Учні 8-9 класів отримають кар'єрних радників: чим допомагатимуть старшокласникам

В рамках реформи профільної школи, що має запрацювати з 2027 року, в заклади освіти залучать кар'єних радників, щоб допомогти старшокласникам визначитись з профілем.

Заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків в інтерв'ю "Українській правді", зазначив, що МОН планує, в рамках реформи освіти, допомогти учням 8 і 9 класів обирати профілі. Для цього до роботи у школах планують залучити кар’єрних радників.

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Нагадаємо! Концепція старшої профільної школи передбачає наявність профілів: гуманітарних, природничих, STEM.

Які завдання кар'єрних радників

Учень після 9 класу буде обирати профіль, що відповідатиме освітній траєкторії, якою він планує рухатися далі. Тому ми зараз працюємо над тим, щоб у 8-9 класах почали працювати кар'єрні радники, які будуть допомагати з вибором профілю у 10 класі,

– пояснив Сташків

Головним завданням кар'єрних радників буде:

допомогти учням обирати ті напрями, які їм цікаві;

допомогти визначитися, які професії потрібні, зокрема для тих хто обере технологічний профіль – майбутні інженери, програмісти.

Заступник міністра зазначив, що завдання реформи профільної середньої освіти зробити так, щоб школярі обирали не тільки гуманітарні профілі, а й технічні.

Є різні інструменти: обладнання шкіл хорошими STEM-лабораторіями, стимулювання учнів до вибору саме цих профілів через кар'єрних радників, інші інструменти, які ми хочемо реалізовувати,

– додав він.

Профорієнтація для старших класів є у школах, але Міносвіти прагне її модернізувати, зробити дієвішою і цікавішою, відповідною до вимог реформи та сучасного суспільства. Наразі, кар'єрні радники у школах – це лише концепція, над якою працює відомство.