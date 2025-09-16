Чимало книголюбів припускаються помилки, розповідаючи про кількість прочитаних книг чи книг, які лежать на їх полицях.

Чи правильно казати "стопка книг", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення мовознавця Рамі Аль Шаєр.

Як по-іншому назвати "стопку книг"?

Українських книголюбів тішить, що зараз багато цікавих видань та якісних перекладів. Та навіть цілих серій, які стають предметом колекціонування. А в поціновувачів літератури на поличках накопичуються "стопки книг". Чи все ж таки не – "стопки"?

Цю мовну помилку ми часто навіть не помічаємо, бо уже звикли чи не часто її робимо.

Однак, справжні літературні любителі і тут прагнуть досконалості. Отож – з'ясуймо.

Ресурс "Словник.UA" наводить два пояснення слова "стопка".

Стопка – це невелика склянка чи чарка без ніжки, місткістю 100 мілілітрів. Певне мірило. Стопка, як зменшення до слова стопа, як купа книг чи журналів, складених один на одного.

А ще "стопка" – це пестлива форма до слова – "стопа" – дитяча стопка. Що теж використовувалася як давня міра.

Разом з тим є і інше слово для опису купки книг, журналів, зошитів та навіть дров – стіс чи стос, а пестливо – стосик.

Що таке "лежати стосиком"?

Лежати рівненькими рядами один на одному. Стосується, книг, журналів, зошитів, іншої паперової продукції, а також дров та інших дерев'яних виробів.

Ресурс "Горох" розповідає про польське походження слова "стос" (stos), що перекладається як – купа.

Чи правильно казати "стопка книг": дивіться відео

Яке слово використовують у літературі?

Як і "стопку", так і "стосик" використовували письменники у своїх творах як у ХІХ столітті, так і у ХХ.

В кімнаті Богдана Петровича лежали в непорядку стосики книжок .

. Рівними стосиками лежали нарубані дрова (Юрій Смолич).

Рівненьким стосом лежали дрова. (Микола Зарудний).

Сонце пригріває, всюди по узліссю лежать купами зимові селянські шкури – в самих сорочках ходять по полю дядьки. (Олесь Гончар).

Книжкова шафа дбайливо прибрана, але в ній жодної книжки, на полицях акуратними стосами лежали газети й журнали. (Григорій Усач).

Боднарські [бондарські] вироби лежать цілими стосами. (Юрій Винничук).

Крім того, ніхто не забороняє використати слова – купа, зв'язка чи штабель.

Читайте книги та складайте їх стосами чи стопками, головне, щоб це приносило вам задоволення.