Чи правильно казати "стопка книг", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення мовознавця Рамі Аль Шаєр.
Як по-іншому назвати "стопку книг"?
Українських книголюбів тішить, що зараз багато цікавих видань та якісних перекладів. Та навіть цілих серій, які стають предметом колекціонування. А в поціновувачів літератури на поличках накопичуються "стопки книг". Чи все ж таки не – "стопки"?
Цю мовну помилку ми часто навіть не помічаємо, бо уже звикли чи не часто її робимо.
Однак, справжні літературні любителі і тут прагнуть досконалості. Отож – з'ясуймо.
Ресурс "Словник.UA" наводить два пояснення слова "стопка".
- Стопка – це невелика склянка чи чарка без ніжки, місткістю 100 мілілітрів. Певне мірило.
- Стопка, як зменшення до слова стопа, як купа книг чи журналів, складених один на одного.
А ще "стопка" – це пестлива форма до слова – "стопа" – дитяча стопка. Що теж використовувалася як давня міра.
Разом з тим є і інше слово для опису купки книг, журналів, зошитів та навіть дров – стіс чи стос, а пестливо – стосик.
Що таке "лежати стосиком"?
Лежати рівненькими рядами один на одному. Стосується, книг, журналів, зошитів, іншої паперової продукції, а також дров та інших дерев'яних виробів.
Ресурс "Горох" розповідає про польське походження слова "стос" (stos), що перекладається як – купа.
Чи правильно казати "стопка книг": дивіться відео
Яке слово використовують у літературі?
Як і "стопку", так і "стосик" використовували письменники у своїх творах як у ХІХ столітті, так і у ХХ.
- В кімнаті Богдана Петровича лежали в непорядку стосики книжок.
- Рівними стосиками лежали нарубані дрова (Юрій Смолич).
- Рівненьким стосом лежали дрова. (Микола Зарудний).
- Сонце пригріває, всюди по узліссю лежать купами зимові селянські шкури – в самих сорочках ходять по полю дядьки. (Олесь Гончар).
- Книжкова шафа дбайливо прибрана, але в ній жодної книжки, на полицях акуратними стосами лежали газети й журнали. (Григорій Усач).
- Боднарські [бондарські] вироби лежать цілими стосами. (Юрій Винничук).
Крім того, ніхто не забороняє використати слова – купа, зв'язка чи штабель.
Читайте книги та складайте їх стосами чи стопками, головне, щоб це приносило вам задоволення.