Чи правильно казати "стопка книг", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення мовознавця Рамі Аль Шаєр.

Як по-іншому назвати "стопку книг"?

Українських книголюбів тішить, що зараз багато цікавих видань та якісних перекладів. Та навіть цілих серій, які стають предметом колекціонування. А в поціновувачів літератури на поличках накопичуються "стопки книг". Чи все ж таки не – "стопки"?

Цю мовну помилку ми часто навіть не помічаємо, бо уже звикли чи не часто її робимо.

Однак, справжні літературні любителі і тут прагнуть досконалості. Отож – з'ясуймо.

Ресурс "Словник.UA" наводить два пояснення слова "стопка".

Стопка – це невелика склянка чи чарка без ніжки, місткістю 100 мілілітрів. Певне мірило. Стопка, як зменшення до слова стопа, як купа книг чи журналів, складених один на одного.

А ще "стопка" – це пестлива форма до слова – "стопа" – дитяча стопка. Що теж використовувалася як давня міра.

Разом з тим є і інше слово для опису купки книг, журналів, зошитів та навіть дров – стіс чи стос, а пестливо – стосик.

Що таке "лежати стосиком"?

Лежати рівненькими рядами один на одному. Стосується, книг, журналів, зошитів, іншої паперової продукції, а також дров та інших дерев'яних виробів.

Ресурс "Горох" розповідає про польське походження слова "стос" (stos), що перекладається як – купа.

Чи правильно казати "стопка книг": дивіться відео

Яке слово використовують у літературі?

Як і "стопку", так і "стосик" використовували письменники у своїх творах як у ХІХ столітті, так і у ХХ.

В кімнаті Богдана Петровича лежали в непорядку стосики книжок .

. Рівними стосиками лежали нарубані дрова (Юрій Смолич).

Рівненьким стосом лежали дрова. (Микола Зарудний).

Сонце пригріває, всюди по узліссю лежать купами зимові селянські шкури – в самих сорочках ходять по полю дядьки. (Олесь Гончар).

Книжкова шафа дбайливо прибрана, але в ній жодної книжки, на полицях акуратними стосами лежали газети й журнали. (Григорій Усач).

Боднарські [бондарські] вироби лежать цілими стосами. (Юрій Винничук).

Крім того, ніхто не забороняє використати слова – купа, зв'язка чи штабель.

Читайте книги та складайте їх стосами чи стопками, головне, щоб це приносило вам задоволення.