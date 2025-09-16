Правильно ли говорить "стопка книг", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения языковеда Рами Аль Шаер.

Как по-другому назвать "стопку книг"?

Украинских книголюбов радует, что сейчас много интересных изданий и качественных переводов. И даже целых серий, которые становятся предметом коллекционирования. А у ценителей литературы на полках накапливаются "стопки книг". Или все же не – "стопки"?

Эту языковую ошибку мы часто даже не замечаем, потому что уже привыкли или не часто ее делаем.

Однако, настоящие литературные любители и здесь стремятся к совершенству. Поэтому – выясним.

Ресурс "Словарь.UA" предлагает два объяснения слова "стопка".

Стопка – это небольшой стакан или рюмка без ножки, вместимостью 100 миллилитров. Определенное мерило. Стопка, как уменьшение к слову стопа, как куча книг или журналов, сложенных друг на друга.

А еще "стопка" – это ласкательная форма к слову – "стопа" – детская стопка. Что тоже использовалась как древняя мера.

Вместе с тем есть и другое слово для описания кучки книг, журналов, тетрадей и даже дров – "стіс или стос", а ласкательно – "стосик".

Что такое "лежать стопкой"?

Лежать ровненькими рядами друг на друге. Касается, книг, журналов, тетрадей, другой бумажной продукции, а также дров и других деревянных изделий.

Ресурс "Горох" рассказывает о польском происхождении слова "стос" (stos), что переводится как – куча.

Какое слово используют в литературе?

Как и "стопка", так и "стос" использовали писатели в своих произведениях как в XIX веке, так и в ХХ.

В кімнаті Богдана Петровича лежали в непорядку стосики книжок .

. Рівними стосиками лежали нарубані дрова (Юрий Смолич).

Рівненьким стосом лежали дрова. (Николай Зарудний).

Сонце пригріває, всюди по узліссю лежать купами зимові селянські шкури – в самих сорочках ходять по полю дядьки. (Олесь Гончар).

Книжкова шафа дбайливо прибрана, але в ній жодної книжки, на полицях акуратними стосами лежали газети й журнали. (Григорий Усач).

Боднарські [бондарські] вироби лежать цілими стосами. (Юрий Винничук).

Кроме того, никто не запрещает использовать слова – купа, зв'язка чи штабель.

Читайте книги и составляйте их стопками или стопками, главное, чтобы это приносило вам удовольствие.