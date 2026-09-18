Що таке "суматоха": як сказати українською це слово

Адже наша мова має чимало влучних способів описати ситуацію, коли всі кудись поспішають, метушаться і навколо панує безлад. Розповідаємо з посиланням на "Горох".
Що таке "суматоха"?
Слово "суматоха" знайоме чи не кожному. Та знайомість ще не означає, що воно органічно звучить в українській. Розберімося, звідки воно прийшло і якими українськими словами його можна замінити.
Слово "суматоха" походить з російської. В українському мовленні воно сприймається як запозичене.
Суматоха – це метушня, безладний рух, поспіх, плутанина, коли люди багато рухаються й щось роблять, але в усьому цьому важко побачити порядок.
Тож коли навколо все рухається, шумить і плутається, не обов'язково шукати "суматоху". Українська мова має для цього цілу колекцію влучних слів:
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метушня,
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гармидер,
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безлад,
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поспіх,
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клопіт.
Іноді одне українське слово навіть краще передає настрій ситуації, ніж загальне "суматоха".
Наприклад, коли перед святом усі одночасно накривають на стіл, шукають подарунки, телефонують одне одному й поспішають завершити останні справи – справжня метушня.
Або на вокзалі: хтось біжить до потяга, хтось шукає свій вагон, хтось запитує дорогу – навколо гамір і поспіх.
Як обрати влучне слово?
Залежить від того, що саме хочемо підкреслити.
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Метушня – коли йдеться про неспокійний, безладний рух, клопіт, поспіх: "Перед приїздом гостей у хаті почалася справжня метушня".
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Гармидер – коли разом із безладом є шум, галас, плутанина: "Діти так розігралися, що в кімнаті стояв страшенний гармидер".
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Безлад – коли наголошуємо саме на відсутності порядку: "Після ремонту в кімнаті залишився суцільний безлад".
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Клопіт – якщо йдеться не стільки про зовнішню метушню, скільки про численні справи та турботи: "Перед святами стільки клопоту!"
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Поспіх – коли головним є бажання або необхідність зробити щось дуже швидко: "Через поспіх він забув документи вдома".