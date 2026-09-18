Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
Освіта Саморозвиток Що таке "суматоха": як сказати українською це слово
18 вересня, 17:55
14
Оновлено - 18:07, 18 вересня

Що таке "суматоха": як сказати українською це слово

Олеся Кух

"Що за суматоха?" – фраза, яку легко почути в розмові. Але якщо хочемо говорити українською, варто зупинитися на цьому слові та замінити його.

Адже наша мова має чимало влучних способів описати ситуацію, коли всі кудись поспішають, метушаться і навколо панує безлад. Розповідаємо з посиланням на "Горох".

Що таке "суматоха"?

Слово "суматоха" знайоме чи не кожному. Та знайомість ще не означає, що воно органічно звучить в українській. Розберімося, звідки воно прийшло і якими українськими словами його можна замінити.

Слово "суматоха" походить з російської. В українському мовленні воно сприймається як запозичене.

Суматоха – це метушня, безладний рух, поспіх, плутанина, коли люди багато рухаються й щось роблять, але в усьому цьому важко побачити порядок.

Тож коли навколо все рухається, шумить і плутається, не обов'язково шукати "суматоху". Українська мова має для цього цілу колекцію влучних слів:

  • метушня,

  • гармидер,

  • безлад,

  • поспіх,

  • клопіт.

Іноді одне українське слово навіть краще передає настрій ситуації, ніж загальне "суматоха".

Наприклад, коли перед святом усі одночасно накривають на стіл, шукають подарунки, телефонують одне одному й поспішають завершити останні справи – справжня метушня.

Або на вокзалі: хтось біжить до потяга, хтось шукає свій вагон, хтось запитує дорогу – навколо гамір і поспіх.

Як обрати влучне слово?

Залежить від того, що саме хочемо підкреслити.

  • Метушня коли йдеться про неспокійний, безладний рух, клопіт, поспіх: "Перед приїздом гостей у хаті почалася справжня метушня".

  • Гармидер – коли разом із безладом є шум, галас, плутанина: "Діти так розігралися, що в кімнаті стояв страшенний гармидер".

  • Безлад – коли наголошуємо саме на відсутності порядку: "Після ремонту в кімнаті залишився суцільний безлад".

  • Клопіт – якщо йдеться не стільки про зовнішню метушню, скільки про численні справи та турботи: "Перед святами стільки клопоту!"

  • Поспіх – коли головним є бажання або необхідність зробити щось дуже швидко: "Через поспіх він забув документи вдома".

Наступного разу, коли захочеться сказати "суматоха", зупиніться на секунду й запитайте себе: а що саме відбувається? "Метушня"? "Гармидер"? "Безлад"? "Поспіх"? Українська має слово майже для кожної такої ситуації. Треба лише ним скористатися.

Пов'язані теми:

Освіта
Саморозвиток Українська мова
Говори українською!