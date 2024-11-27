Як спілкуватися з дитиною, що пережила травматичний досвід: порадник для вчителів від МОН

У наш час діти теж переживають стрес, невизначеність, страх, а деякі – травматичний досвід. І впоратися з цими почуттями дитині мають допомагати і вчителі.

Міносвіти спільно з дитячим та сімейним психологом Світланою Ройз підготували рекомендації для вчителів щодо роботи з дітьми, які пережили травматичний досвід. Поради стосуються як освітнього процесу, так і спілкування та налагодження взаємин із дітьми, повідомляє 24 Канал.

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Як підтримати дитину та чого уникати: практичні поради психолога

Порадник дає пояснення на кілька тем: як дитина переживає стрес, як краще вибудовувати освітній процес, підбирати навчальний матеріал, як уникати тригерів, реагувати на реакції дитини, організовувати групові заняття, створити "кордони безпеки".

Порадник для вчителів є безплатним та доступний за покликанням.

Рекомендації з посібника стосуються того, як можна підтримати дитину у різних ситуаціях:

як діяти, якщо дитина розплакалася під час уроку. Як підтримувати її, щоб вона не ніяковіла перед однокласниками через надмірну увагу;

як ефективно організувати навчання, щоб учням було комфортно і вони не втрачали фокус уваги та ліпше запамʼятовували матеріал;

як виявити причини агресії, протидіяти булінгу та поліпшити взаємодію між дітьми не через обмеження і покарання, а через турботу та увагу.

Психологиня дає рекомендації, які допоможуть організовувати навчання та взаємодію дітей, у пораднику також знайдете інформацію про те, чого варто уникати під час контактування з дітьми. Наприклад, у підготовці до шкільних свят не використовувати елементи, що нагадують вибухи, зокрема петарди з блискітками.

Світлана Ройз застерігає:

не давати практик із заплющеними очима, адже так діти можуть втратити відчуття контролю;

не торкатися дітей без дозволу, адже навіть неочікувані обійми можуть налякати дитину, яка перебуває в напруженому емоційному стані;

не починати день із контрольної роботи, якщо вночі була повітряна тривога.

Головне правило посібника — співчувати й ставитися з розумінням, а не жаліти. Підтримати дитину і дати їй пережити цей досвід, наголошуючи на силі та стійкості.