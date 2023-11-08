Цьогоріч в українському суспільстві знову виникла палка дискусія щодо використання мобільних пристроїв учнями у навчальних закладах. Одні батьки – "за" заборону використання; інші – "проти" через війну та необхідність комунікації.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що це питання потребує законодавчого врегулювання. Тож в Україні мають розробити нормативно-правовий акт щодо використання мобільних телефонів у закладах освіти.

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Чи треба заборонити учням користуватися мобільними телефонами у школі

Горбачов акцентував: заборона мобільних телефонів у школах нічого не вирішить.

Необхідно у правовому полі розробляти правила використання мобільних телефонів, які будуть прийматися всіма учасниками освітнього процесу,

– написав він.

І додав, що питання використання мобільних телефонів у закладах освіти досить складне. З одного боку, використання пристроїв допомагає урізноманітнити уроки та заняття, швидко сконтактувати з батьками у разі необхідності, а також фіксувати факти порушення прав. З іншого – мобільний телефон може відвертати увагу від навчання, сприяти академічній недоброчесності, знижувати рівень міжособистісного спілкування.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Так, до прикладу, зараз мобільні телефони потрібні учням 5 і 6 класу через те, що для них не надрукували підручників.

Горбачов також зауважив, що особливо складним є збереження мобільних телефонів під час повітряних тривог.

Питання має вирішити розроблений нормативно-правовий акт.

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