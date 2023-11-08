В этом году в украинском обществе снова возникла пылкая дискуссия относительно использования мобильных устройств учащимися в учебных заведениях. Одни родители – "за" запрет использования; другие – "против" из-за войны и необходимости коммуникации.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что этот вопрос нуждается в законодательном урегулировании. Поэтому в Украине должны разработать нормативно-правовой акт по использованию мобильных телефонов в учебных заведениях.

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Нужно ли запретить учащимся пользоваться мобильными телефонами в школе

Горбачев акцентировал: запрет мобильных телефонов в школах ничего не решит.

Необходимо в правовом поле разрабатывать правила использования мобильных телефонов, принимаемых всеми участниками образовательного процесса,

– написал он.

И добавил, что вопрос использования мобильных телефонов в учебных заведениях достаточно сложен. С одной стороны, использование устройств помогает разнообразить уроки и занятия, быстро связаться с родителями в случае необходимости, а также фиксировать факты нарушения прав. С другой стороны, мобильный телефон может отвлекать внимание от обучения, способствовать академической неблагочестии, снижать уровень межличностного общения.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Так, например, сейчас мобильные телефоны нужны учащимся 5 и 6 класса из-за того, что для них не напечатали учебников.

Горбачев также отметил, что особенно сложно сохранение мобильных телефонов во время воздушных тревог.

Вопрос должен решить разработанный нормативно правовой акт.

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