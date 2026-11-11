Звідки взявся вислів "цап-відбувайло" і чому не варто говорити "козьол отпущєнія"

У деяких висловах за звичними словами ховаються історії, яким уже кілька тисяч років. Ми можемо називати так людину, яку несправедливо звинувачують у чужих помилках, навіть не здогадуючись, що колись за цим образом стояв справжній релігійний обряд.

Саме таку історію має вислів "цап-відбувайло". А в яких випадках цей вислів використовують сьогодні, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Кого називають "цапом-відбувайлом"?

Ви точно чули вислів "цап-відбувайло", або ж у російськомовному варіанті – "козьол отпущєнія". Так називають людину, на яку перекладають чужу провину, відповідальність за невдачі або наслідки чиїхось помилок. Наприклад, керівник ухвалив невдале рішення, але винним оголосили підлеглого. Або вся команда припустилася помилки, проте покарали лише одного працівника. У таких ситуаціях і кажуть, що знайшли цапа-відбувайла.

Словники пояснюють значення вислову так: це особа, на яку звалюють провину за чужі помилки чи невдачі.

В українській мові є кілька відповідників цього образу:

"цап-відбувайло",

"офірний цап",

"козел відпущення".

Слово "офірний" походить від "офіра" – жертва. Тож "офірний цап" буквально означає жертовну тварину.

А от "козел відпущення" – це прямий дослівний переклад, оскільки в українській мові є слово "козел", а "отпущение" перекладається як "відпущення (прощення)": "відпущення гріхів". Такий варіант вислову не є помилкою, але українською "цап-відбувайло" звучить значно виразніше.

Вислів "цап-відбувайло" пишемо через дефіс, причому змінюються обидві частини: однина – цап-відбувайло, множина – цапи-відбувайли.

Вислів "цап-відбувайло" особливо влучний, коли хтось змушений відповідати за те, чого не робив. Його можна вживати і в побутових розмовах, і в публіцистиці.

Показовий приклад нещодавно пролунав на міжнародному рівні. 16 жовтня 2026 року журналіст британського телеканалу Sky News Алістер Банкалл запитав президента України Володимира Зеленського, чи не вважає він, що Дональд Трамп робить його цапом-відбувайлом за власні проблеми. Журналіст згадав низькі рейтинги американського президента, наближення проміжних виборів у США, високі ціни на дизельне пальне та ситуацію на Близькому Сході. Зеленський після паузи усміхнувся й відповів: "Це моя відповідь".

Цей вислів використовують і в публічному міжнародному просторі: дивіться відео

Отже, коли когось безпідставно роблять винним у чужих помилках, ця людина стає цапом-відбувайлом. Історія вислову нагадує, що звичка шукати того, на кого можна перекласти провину, існує вже дуже давно.

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До чого тут давній біблійний обряд?

Чому саме цап, а не кінь, баран чи інша тварина став символом людини, на яку звалюють усі чужі провини? Відповідь веде до стародавнього релігійного обряду, під час якого тварині символічно передавали гріхи цілого народу.

Походження вислову пов’язане з давньоєврейською традицією, описаною в біблійній книзі "Левит". Ідеться про обряд, який проводили під час Йом-Кіпуру – Дня спокути.

За біблійним описом, для обряду обирали двох козлів. Одного приносили в жертву, а другого залишали живим. Первосвященник клав руки на голову живої тварини й символічно покладав на неї гріхи та провини народу. Після цього козла відводили в пустелю й відпускали.

Звідки взявся "цап-відбувайло": дивіться відео

Так тварина ставала символічним носієм людських гріхів: громада ніби позбувалася їх, перекладаючи на того, хто не міг захиститися. Саме з цього обряду походить міжнародний образ "козла відпущення", а в українській мові закріпився вираз "цап-відбувайло".

Про цей зв'язок згадує і Велика українська енциклопедія у статті про Йом-Кіпур.

Цікаво! Цап – далеко не єдина тварина, яка стала героєм фразеологізмів. Часто в українських висловах фігурує і свиня. Наприклад, "у свинячий крик" кажуть про щось, що відбувається дуже пізно, у незручний час. А от вислів "метати перли перед свинями" має біблійне походження. Він означає марно витрачати слова, сили чи зусилля на людей, які не здатні оцінити сказане або не хочуть його розуміти.

Чому про цапа-відбувайла знають у різних країнах?

Цікаво, що цей вислів став міжнародним. Його поширенню сприяла Біблія, адже історія про цапа, на якого символічно покладали гріхи народу, була відома в різних країнах завдяки біблійним перекладам і релігійній традиції.

У різних країнах він має власну форму, але його образ пов'язаний з одним біблійним сюжетом – обрядом відпущення гріхів за допомогою цапа.

Наприклад:

англійською – scapegoat;

французькою – bouc émissaire;

німецькою – Sündenbock;

іспанською – chivo expiatorio;

італійською – capro espiatorio;

португальською – bode expiatório.

Усі ці вислови означають людину, яку несправедливо звинувачують у чужих помилках або роблять відповідальною за загальні невдачі.

У цих мовах закріпилися образи цапа або козла, пов'язані з провиною, спокутою чи відсиланням тварини. Наприклад, французьке bouc émissaire буквально означає цапа, якого відсилають, а німецьке Sündenbock – козла гріхів.

Англійське scapegoat має окрему цікаву історію. Воно з'явилося в перекладі Біблії Вільяма Тіндейла 1530 року. Перекладач використав це слово для передачі біблійного образу козла, якого відсилали в пустелю.

У словацькій мові є близький за значенням вислів obetný baránok – буквально "жертовне ягня". Тут уже фігурує інша тварина, проте значення подібне: людина, яку приносять у жертву або роблять винною за інших.

Отже, біблійна історія залишила помітний слід у мовах різних народів. У кожної мови своя назва, але зміст образу зрозумілий: це той, на кого перекладають чужу провину.