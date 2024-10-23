Аж надто дорослі: вчителі стурбовані низкою творів з нових підручників з зарубіжної літератури

НУШ оприлюднила головні претензії вчителів до творів, які читають у зарубіжній літературі. Серед них і невідповідність віку, і сцени жорстокості, і залишені російськомовні письменники.

Освітня реформа триває й експерти переглядають змістову наповненість підручників. На часі твори, які вивчають у предметі зарубіжна література. З висновками та головними претензіями, згідно опитування вчителів, знайомить НУШ.

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Що тривожить вчителів у творах з зарубіжної

Згодно з опитуванням проведеним серед учителів зарубіжної літератури, які переглянули та порівняли навчальні програми, експерти НУШ зважають на твори, які радять переглянути на відповідність та доречність.

Серед головних ознак невідповідності:

сцени жорстокості, жорстокого поводження з тваринами;

невідповідність творів віку учнів та програми з історії;

гендерний дисбаланс авторів;

російськомовні автори та русофіли (як Булгаков).

Висновки надані по кожному класу.

5 клас. Занепокоєння сценами жорстокості в оповіданні "Лобо – володар Курумпо". Хоч головний посил співчуття до диких тварин, на яких полюють герої (хоча тварини шкодять місцевому господарству). Але загальна тональність тексту мінорна, він рясніє графічними сценами насильства над тваринами:

"Кожен із нас накинув на шию приреченій тварині ласо і погнав коня в протилежний бік. Мотузки зашморгнулися, кров хлюпнула з горла Бланки, очі оскляніли, кінцівки витягнулися і знерухоміли. Ми поскакали додому, волочачи мертву вовчицю, і раділи, що завдали зграї Лобо першого смертельного удару".

Для твору радять провести повторну експертизу на вікову відповідність, залучаючи психологів, щоб з’ясувати, наскільки доречно подавати подібні твори саме в 5 класах. Оскільки твори з графічним насильством маркують 13+, а п'ятикласникам по 10 – 11 років.

6 клас. Головне зауваження – російськомовні письменники українці. Хоч російська література вилучена з вивчення, в усіх авторів навчальних планів залишились оповідання Миколи Гоголя, а десь повість Володимира Короленка "Сліпий музикант".

7 клас. Невідповідність віку при вивченні роману "Хлопчик у смугастій піжамі" Джона Бойна. Через брак достатніх знань для розуміння того, що не всі події в романі реалістичні, в певному сенсі спотворюється уявлення підлітків про Голокост і Другу світову війну. Крім того, НУШ звертає увагу, чи варто нині, під час повномасштабної війни Росії проти України, дітям вивчати роман, де відображаються події через оптику умовного "ворога" і йому потрібно співчувати.

Одна з програм радить вивчення твору Анджея Сапковського "Відьмак". Однак, він не був таргетованим на дитячу аудиторію. Для серіалу, знятого за мотивом книги, встановлено вік – 14 років (Італія), у решті країн він варіюється від 15 до 21. Семикласникам же у середньому по 13 років. А в оповіданні порушена складна моральна проблематика, зокрема однією з центральних є тема інцесту.

Ще одне складне питання для цього класу – доступність перекладів твору. В підручниках подані уривки текстів, але повного твору учні не знайдуть – через давній переклад та розпроданий наклад. Це стосується таких авторів та їх творів: Анна Гавальда "35 кіло надії", Етгар Керет "І раптом стукіт у двері", "Маленький андроїд" Маріса Мейєр, "Золота вежа" Клаус Гаґеруп, Річард Метісон "Тест", Майкл Морпурго "Бойовий кінь". Така ідея заохочення до прочитання творів не має сенсу.

Що почитаємо з зарубіжної? / Ілюстративне фото

У 8 класі виокремлюється гендерна незбалансованість авторів. Так, з усіх письменниць усіх епох, крім сучасності, у підручниках для восьмикласників представлена лише Сапфо. Тому вчителям слід пояснити, чому відбувається така ситуація, та що в чоловіків історично було більше можливостей для творчої самореалізації.

9 клас. Головне зауваження збереження творів Михайла Булгакова "Собаче серце" та "Фатальні яйця" у варіативній частині. Учителі мають самостійно ухвалювати рішення про вилучення цих текстів з опрацювання на основі резолюції Українського інституту національної памʼяті, радить НУШ.

Крім того, в одному з підручників девʼятикласники знайомляться з оповіданням Генріха Белля "Подорожній, коли прийдеш у Спа...". Оповідання від першої особи – молодого солдата німецької армії, який отримує поранення під час боїв Другої світової війни. НУШ зауважує, що педагогам потрібно наголошувати на тому, що це монолог юного окупанта, який "накачаний" пропагандою й достеменно не розуміє, за що він воює. Школярам потрібно бути готовими морально, а вчителям методично до вивчення цього твору та не дзеркалити її на сучасну війну в Україні.

У програмах 8 та 9 класів переважає хронологічний підхід та вони максимально наближені до програм з всесвітньої історії, тому учням легше розуміти історичне тло творів.

І серед головних зауважень – не синхронізованість вивчення творів зарубіжної й української літератури. Це стосується творів народної творчості та хронологічної відповідності. Крім того, у програмах із зарубіжної літератури значно більше романів: це може створити викривлене враження, що світова література – це щось поважне й "велике", а українська представлена малою прозою, лірикою, ліро-епосом й уривками повістей.