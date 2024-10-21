Так, учні й вчителі повинні будуть розмовляти українською не лише на уроках, а й на перервах, у їдальні та у межах інших активностей на території школи. Юрист розповів, як можуть карати за порушення, пише "Фокус".

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Як можуть карати за спілкування російською у школі

Адвокат Ігор Фещенко заявив, що батьків тих дітей, які говорять у школі на перервах російською мовою, можуть почати штрафувати.

Фіксувати порушення буде персонал школи, вчителі, які потім доноситимуть інформацію директору. Уже тоді, можливо, адміністрація школи складатиме скарги і направлятиме до мовного омбудсмена, уточнив він.

Юрист при цьому вважає, що ухвалити новий законопроєкт, який підтримали у Міносвіти, буде складно. Усе тому, що це буде додаткове навантаження для батьків – не лише психологічне, а й фінансове.

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Якщо проєкт закону все ж ухвалять і його погодить президент, то для малолітніх дітей віком до 14 років відповідальності не буде. За підлітків віком від 14 до 16 років відповідатимуть батьки.

За це передбачені штрафи від 850 до 1700 гривень,

– уточнив Фещенко.

І додав, що діти віком від 16 років відповідатимуть за порушення самостійно.

Однак адвокат зауважив, що наразі питання фіксування цих порушень не так сильно врегульовано.