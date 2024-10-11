Відповідно до документа, учні, вчителі, працівники закладів освіти будуть зобов'язані говорити українською на перерві, шкільному подвірʼї, стадіоні та усій території школи. Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий під час години запитань до уряду заявив, що його відомство підтримало заборону спілкуватися російською на перервах у школах.

Читайте "Конфлікти і булінг": Рада може заборонити спілкування російською мовою у школі

Що кажуть у МОН про заборону спілкування російською у школах

Посадовець зазначив: щодо законопроєкту за ініціативи пані Наталі Піпи, то Міністерство освіти законопроєкт з деякими зауваженнями підтримало.

Міністр при цьому каже, що у будь-яких рішеннях, які захищають українську мову, треба передбачити можливість рівноцінного, рівноправного розвитку мов національних спільнот ЄС.

Це, безумовно, не поширюється на мову країни-агресора. Ми розуміємо, що мова використовується як зброя, як передумова для агресії,

– наголосив Лісовий.

І додав, що МОН дбає про мови корінних народів, мови національних спільнот і передусім – розвиток української мови.

Дивіться також У школах можуть заборонити російську мову: що відомо про новий законопроєкт

Що відомо про законопроєкт Наталії Піпи