Согласно документу, ученики, учителя, работники учебных заведений будут обязаны говорить на украинском на перемене, школьном дворе, стадионе и всей территории школы. Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой во время часа вопросов к правительству заявил, что его ведомство поддержало запрет общаться на русском на переменах в школах.
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Что говорят в МОН о запрете общения на русском в школах
Чиновник отметил: относительно законопроекта по инициативе госпожи Натальи Пипы, то Министерство образования законопроект с некоторыми замечаниями поддержало.
Министр при этом говорит, что в любых решениях, которые защищают украинский язык, надо предусмотреть возможность равноценного, равноправного развития языков национальных сообществ ЕС.
Это, безусловно, не распространяется на язык страны-агрессора. Мы понимаем, что язык используется как оружие, как предпосылка для агрессии,
– подчеркнул Лисовой.
И добавил, что МОН заботится о языках коренных народов, языках национальных сообществ и прежде всего – развитие украинского языка.
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Что известно о законопроекте Натальи Пипы
- Представленный законопроект вводит в Закон "Об образовании" понятие "украиноязычной среды" и обязывает учредителей, руководителей, работников учебных заведений создавать и поддерживать украиноязычную среду.
- Нардеп Наталья Пипа отметила: важно увеличивать количество сред, в которых ребенок будет общаться на украинском.
- Должны избавиться от этого условного правила в головах у педагогов, учеников и родителей "прозвучал звонок – можно на любом языке" (и мы понимаем, что эта любая – почему-то русская). Должно быть сформировано новое правило: "общественные и публичные места – государственным языком", убеждает народная избранница.