Согласно документу, ученики, учителя, работники учебных заведений будут обязаны говорить на украинском на перемене, школьном дворе, стадионе и всей территории школы. Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой во время часа вопросов к правительству заявил, что его ведомство поддержало запрет общаться на русском на переменах в школах.

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Что говорят в МОН о запрете общения на русском в школах

Чиновник отметил: относительно законопроекта по инициативе госпожи Натальи Пипы, то Министерство образования законопроект с некоторыми замечаниями поддержало.

Министр при этом говорит, что в любых решениях, которые защищают украинский язык, надо предусмотреть возможность равноценного, равноправного развития языков национальных сообществ ЕС.

Это, безусловно, не распространяется на язык страны-агрессора. Мы понимаем, что язык используется как оружие, как предпосылка для агрессии,

– подчеркнул Лисовой.

И добавил, что МОН заботится о языках коренных народов, языках национальных сообществ и прежде всего – развитие украинского языка.

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Что известно о законопроекте Натальи Пипы