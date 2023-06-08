МОН назвало терміни й номінації конкурсу "Учитель року-2024"

8 червня 2023, 17:00
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Джерело:

МОН

Міністерство освіти і науки визначило терміни проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2024". Також назвало номінації.

Відповідний наказ оприлюднили на сайті МОН. Найкращих педагогів наступного року визначатимуть у 4 номінаціях. 

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Терміни й номінації конкурсу "Учитель року-2024"

У 2024 році конкурс відбудеться у таких номінаціях:

  • географія;
  • образотворче мистецтво;
  • українська мова та література;
  • фізика.

Зареєструватися для участі у конкурсі вчителі можуть з 25 вересня до 16 жовтня 2023 року.

Конкурс відбудеться у два тури: 

  • перший – листопад 2023 – лютий 2024 року;
  • другий – квітень – травень 2024 року.


Наказ МОН про проведення конкурсу "Учитель року-2024"

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У яких номінаціях визначатимуть найкращих учителів у 2023 році

Конкурс "Учитель року" у 2023 році відбудеться у таких номінаціях:

  • захист України;
  • основи здоров'я;
  • початкова освіта;
  • фізична культура.

Про це зазначено у відповідному наказі МОН.

Автор: Марія Волошин