Відповідний наказ оприлюднили на сайті МОН. Найкращих педагогів наступного року визначатимуть у 4 номінаціях.
Читайте Учитель року – 2023: у яких номінаціях визначатимуть найкращих педагогів України
Терміни й номінації конкурсу "Учитель року-2024"
У 2024 році конкурс відбудеться у таких номінаціях:
- географія;
- образотворче мистецтво;
- українська мова та література;
- фізика.
Зареєструватися для участі у конкурсі вчителі можуть з 25 вересня до 16 жовтня 2023 року.
Конкурс відбудеться у два тури:
- перший – листопад 2023 – лютий 2024 року;
- другий – квітень – травень 2024 року.
Наказ МОН про проведення конкурсу "Учитель року-2024"
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У яких номінаціях визначатимуть найкращих учителів у 2023 році
Конкурс "Учитель року" у 2023 році відбудеться у таких номінаціях:
- захист України;
- основи здоров'я;
- початкова освіта;
- фізична культура.
Про це зазначено у відповідному наказі МОН.