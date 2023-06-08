Відповідний наказ оприлюднили на сайті МОН. Найкращих педагогів наступного року визначатимуть у 4 номінаціях.

Читайте Учитель року – 2023: у яких номінаціях визначатимуть найкращих педагогів України

Терміни й номінації конкурсу "Учитель року-2024"

У 2024 році конкурс відбудеться у таких номінаціях:

географія;

образотворче мистецтво;

українська мова та література;

фізика.

Зареєструватися для участі у конкурсі вчителі можуть з 25 вересня до 16 жовтня 2023 року.

Конкурс відбудеться у два тури:

перший – листопад 2023 – лютий 2024 року;

другий – квітень – травень 2024 року.



Наказ МОН про проведення конкурсу "Учитель року-2024"

До теми Назвали імена найкращих українських учителів 2022 року

У яких номінаціях визначатимуть найкращих учителів у 2023 році

Конкурс "Учитель року" у 2023 році відбудеться у таких номінаціях:

захист України;

основи здоров'я;

початкова освіта;

фізична культура.

Про це зазначено у відповідному наказі МОН.