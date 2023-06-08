Соответствующий приказ обнародован на сайте МОН. Лучшие педагоги в следующем году будут определяться в 4 номинациях.

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Сроки и номинации конкурса "Учитель года-2024"

В 2024 году конкурс состоится в следующих номинациях:

география;

изобразительное искусство;

украинский язык и литература;

физика.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе учителя могут с 25 сентября по 16 октября 2023 года.

Конкурс состоится в два тура:

первый – ноябрь 2023 – февраль 2024;

второй – апрель – май 2024 года.



Приказ МОН о проведении конкурса "Учитель года-2024"

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В каких номинациях будут определять лучших учителей в 2023 году

Конкурс "Учитель года" в 2023 году состоится в следующих номинациях:

защита Украины;

основы здоровья;

начальное образование;

физическая культура

Об этом говорится в соответствующем приказе МОН.