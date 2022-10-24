В Министерстве образования и науки Украины рассказали детали конкурса "Учитель года" в 2023 году. Да, лучших педагогов государства будут определять в четырех номинациях.

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В каких номинациях будут определяться лучшие учителя

Конкурс "Учитель года" в 2023 году состоится в следующих номинациях:

защита Украины;

основы здоровья;

начальное образование;

физическая культура

Об этом говорится в соответствующем приказе МОН.

Когда состоятся регистрация и конкурс

Регистрация педагогов будет проходить с 28 ноября по 12 декабря 2022 года.

Конкурс проведут в два этапа:

январь – февраль 2023 года;

апрель – май 2023 года.

Условия и порядок проведения конкурса центральный организационный комитет утвердит раздельно.

Приказ МОН о проведении конкурса "Учитель года" 2023

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Да, педагогам стоит: