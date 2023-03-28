Так, министр образования и науки Украины Оксен Лисовой 28 марта подписал приказ "Об утверждении списка победителей и лауреатов Всеукраинского конкурса "Учитель года – 2022".

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Назвали имена лучших учителей 2022 года

В номинации "Правоведение" победу одержал Майорский Вячеслав Витальевич (Черноморский экономико-правовой лицей №1, город Черноморск, Одесская область), пишет НУШ.

Среди учителей информатики лучшей оказалась Пашкевич Ольга Викторовна из Опорного учебного заведения "Болградский лицей" города Болграда Одесской области.

В номинации "Биология" первое место занял Самойлов Андрей Михайлович (Харьковская гимназия №47).

Среди учителей музыкального искусства победил Трубников Максим Валерьевич из Одесского лицея №9.

Загрузить приказ можно по ссылке.