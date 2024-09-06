Учителі в Україні хочуть змінити сферу діяльності: назвали причини
Джерело:Education.ua
Українські вчителі очікують на підвищення зарплати. Однак у Міносвіти України зазначають, що коштів на це поки немає, адже гроші скеровують на оборону країни.
Саме низька зарплата є однією з причин, чому педагоги прагнуть знайти роботу в іншій галузі. Однак вона не є єдиною.
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Чому педагоги в Україні хочуть перейти на іншу роботу
Українські вчителі також найчастіше звільняються зі школи через такі причини:
- стрес;
- професійне вигорання;
- бюрократизація.
Відповідно до результатів дослідження, у якому взяли участь близько 54 тисяч учителів, протягом найближчих 2 років 4,5% освітян планують змінити сферу діяльності. Більшість каже, що це через низьку зарплату.
Зокрема, мала зарплата – у молодих вчителів, які прийшли на роботу в школу відразу після закінчення вишу. У них ще немає досвіду, тож зазвичай класне керівництво чи надбавку вони відразу не отримають.
- Раніше міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів, коли вчителям підвищать зарплату. Він також назвав, яку середню заробітну плату отримують в Україні педагоги та коли зможуть заробляти близько 24 тисяч гривень.