Учні можуть безплатно отримати ноутбук або планшет: що потрібно зробити батькам

Якщо батьки не мають змоги забезпечити учня девайсом, а потреба в ньому є, МОН готове у цьому допомогти. Щоправда, ноутбук або планшет можна отримати лише на період навчання, так само, як і підручники.

У Міністерстві освіти і науки повідомили, що якщо в дитини існує потреба у ноутбуці або планшеті, вони можуть розраховувати на їх надання. Для цього потрібно подати відповідну заявку до закладу освіти.

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У першу чергу девайси від держави та міжнародних партнерів будуть отримувати діти із малозабезпечених або багатодітних сімей. Також першими на черзі будуть внутрішньо переміщені діти, діти з особливими освітніми потребами, інвалідністю або позбавлені батьківського піклування.

Наразі пріоритетними є ті області, де переважає дистанційне навчання:

Чернігівська;

Сумська;

Луганська;

Харківська;

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Херсонська;

Миколаївська;

Одеська.

Передачу гаджетів можна відслідковувати на спеціальному дашборді від МОН. Якщо школи помітили відмінність у кількості заявлених гаджетів з фактично наявними, то повинні одразу подати скаргу.

У разі несправності техніки батькам потрібно звертатися до школи. Цього року вже вдалося видати гаджети 35 тисячам дітей. До кінця року девайсами планують забезпечити ще 40 тисяч школярів.