Учні можуть безплатно отримати ноутбук або планшет: що потрібно зробити батькам
Джерело:МОН
Якщо батьки не мають змоги забезпечити учня девайсом, а потреба в ньому є, МОН готове у цьому допомогти. Щоправда, ноутбук або планшет можна отримати лише на період навчання, так само, як і підручники.
У Міністерстві освіти і науки повідомили, що якщо в дитини існує потреба у ноутбуці або планшеті, вони можуть розраховувати на їх надання. Для цього потрібно подати відповідну заявку до закладу освіти.
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У першу чергу девайси від держави та міжнародних партнерів будуть отримувати діти із малозабезпечених або багатодітних сімей. Також першими на черзі будуть внутрішньо переміщені діти, діти з особливими освітніми потребами, інвалідністю або позбавлені батьківського піклування.
Наразі пріоритетними є ті області, де переважає дистанційне навчання:
- Чернігівська;
- Сумська;
- Луганська;
- Харківська;
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Запорізька;
- Херсонська;
- Миколаївська;
- Одеська.
Передачу гаджетів можна відслідковувати на спеціальному дашборді від МОН. Якщо школи помітили відмінність у кількості заявлених гаджетів з фактично наявними, то повинні одразу подати скаргу.
У разі несправності техніки батькам потрібно звертатися до школи. Цього року вже вдалося видати гаджети 35 тисячам дітей. До кінця року девайсами планують забезпечити ще 40 тисяч школярів.