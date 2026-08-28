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Освіта Наука в Україні Бізнес і наука працюватимуть разом: уряд виділяє 100 мільйонів гривень на технологічні розробки
28 серпня, 20:32
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Бізнес і наука працюватимуть разом: уряд виділяє 100 мільйонів гривень на технологічні розробки

Тетяна Бабич

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про запуск першого конкурсу прикладних наукових досліджень на замовлення бізнесу із залученням 100 мільйонів гривень державного фінансування у 2026 році. Держава покриватиме від 50% до 65% вартості проєктів, спрямованих на вирішення конкретних технологічних потреб підприємств.

За інформацією Міністерства освіти і науки України, кошти з державного бюджету спрямують державним закладам вищої освіти та науковим установам для виконання конкретних завдань від малих, середніх та великих підприємств.

Які подробиці майбутньої співпраці бізнесу й науки?

Українські компанії визначатимуть конкретну науково-виробничу потребу, а наукові команди розроблятимуть рішення – від випробування технології до створення готового прототипу.

Ми створюємо умови, за яких бізнес і наука працюватимуть над спільним результатом – уперше через конкретний інструмент на засадах співфінансування. Компанія формує технологічний запит, наукові команди пропонують рішення, а держава бере на себе частину витрат і ризиків,
– зазначив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

Дві моделі участі та механізм подачі заявок

Долучитися до ініціативи можна за 2 сценаріями. У першому випадку компанія подає технологічний запит із вимогами до рішення, після чого оголошується конкурс серед університетів, а в другому – бізнес та науковці одразу подають спільну заявку з готовими напрацюваннями.

Подання заявок здійснюватиметься через Національну електронну науково-інформаційну систему URIS. 

Кожен проєкт проходитиме науково-технічну експертизу за участю представників бізнесу та Ради інновацій, а фінансова підтримка надаватиметься на термін до 18 місяців.

Пріоритетні напрями та умови співфінансування

Під час відбору фахівці враховуватимуть: 

  • унікальність рішення;
  • можливість комерціалізації;
  • очікуваний економічний ефект. 

Пріоритет надаватимуть розробкам у сферах безпеки й оборони, енергетики, транспорту, нових матеріалів, агропромислового комплексу, медицини, інформаційних технологій і робототехніки.

Важливо! Обов'язковою умовою участі є співфінансування з боку підприємства-замовника. Частка держави становитиме до 65% вартості для малого бізнесу, до 60% – для середнього та до 50% – для великих підприємств.

Створення Агенції прикладних досліджень

Для інституційної підтримки взаємодії на базі Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації створять Агенцію прикладних досліджень.

Нова структура збиратиме технологічні запити, допомагатиме формувати технічні завдання та супроводжуватиме проєкти на всіх етапах – від оформлення інтелектуальної власності до трансферу технологій.

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