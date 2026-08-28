За інформацією Міністерства освіти і науки України, кошти з державного бюджету спрямують державним закладам вищої освіти та науковим установам для виконання конкретних завдань від малих, середніх та великих підприємств.
Які подробиці майбутньої співпраці бізнесу й науки?
Українські компанії визначатимуть конкретну науково-виробничу потребу, а наукові команди розроблятимуть рішення – від випробування технології до створення готового прототипу.
Ми створюємо умови, за яких бізнес і наука працюватимуть над спільним результатом – уперше через конкретний інструмент на засадах співфінансування. Компанія формує технологічний запит, наукові команди пропонують рішення, а держава бере на себе частину витрат і ризиків,
– зазначив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.
Дві моделі участі та механізм подачі заявок
Долучитися до ініціативи можна за 2 сценаріями. У першому випадку компанія подає технологічний запит із вимогами до рішення, після чого оголошується конкурс серед університетів, а в другому – бізнес та науковці одразу подають спільну заявку з готовими напрацюваннями.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Подання заявок здійснюватиметься через Національну електронну науково-інформаційну систему URIS.
Кожен проєкт проходитиме науково-технічну експертизу за участю представників бізнесу та Ради інновацій, а фінансова підтримка надаватиметься на термін до 18 місяців.
Пріоритетні напрями та умови співфінансування
Під час відбору фахівці враховуватимуть:
- унікальність рішення;
- можливість комерціалізації;
- очікуваний економічний ефект.
Пріоритет надаватимуть розробкам у сферах безпеки й оборони, енергетики, транспорту, нових матеріалів, агропромислового комплексу, медицини, інформаційних технологій і робототехніки.
Важливо! Обов'язковою умовою участі є співфінансування з боку підприємства-замовника. Частка держави становитиме до 65% вартості для малого бізнесу, до 60% – для середнього та до 50% – для великих підприємств.
Створення Агенції прикладних досліджень
Для інституційної підтримки взаємодії на базі Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації створять Агенцію прикладних досліджень.
Нова структура збиратиме технологічні запити, допомагатиме формувати технічні завдання та супроводжуватиме проєкти на всіх етапах – від оформлення інтелектуальної власності до трансферу технологій.