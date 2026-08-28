За інформацією Міністерства освіти і науки України, кошти з державного бюджету спрямують державним закладам вищої освіти та науковим установам для виконання конкретних завдань від малих, середніх та великих підприємств.

Які подробиці майбутньої співпраці бізнесу й науки?

Українські компанії визначатимуть конкретну науково-виробничу потребу, а наукові команди розроблятимуть рішення – від випробування технології до створення готового прототипу.

Ми створюємо умови, за яких бізнес і наука працюватимуть над спільним результатом – уперше через конкретний інструмент на засадах співфінансування. Компанія формує технологічний запит, наукові команди пропонують рішення, а держава бере на себе частину витрат і ризиків,

– зазначив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

Дві моделі участі та механізм подачі заявок

Долучитися до ініціативи можна за 2 сценаріями. У першому випадку компанія подає технологічний запит із вимогами до рішення, після чого оголошується конкурс серед університетів, а в другому – бізнес та науковці одразу подають спільну заявку з готовими напрацюваннями.

Подання заявок здійснюватиметься через Національну електронну науково-інформаційну систему URIS.

Кожен проєкт проходитиме науково-технічну експертизу за участю представників бізнесу та Ради інновацій, а фінансова підтримка надаватиметься на термін до 18 місяців.

Пріоритетні напрями та умови співфінансування

Під час відбору фахівці враховуватимуть:

унікальність рішення;

можливість комерціалізації;

очікуваний економічний ефект.

Пріоритет надаватимуть розробкам у сферах безпеки й оборони, енергетики, транспорту, нових матеріалів, агропромислового комплексу, медицини, інформаційних технологій і робототехніки.

Важливо! Обов'язковою умовою участі є співфінансування з боку підприємства-замовника. Частка держави становитиме до 65% вартості для малого бізнесу, до 60% – для середнього та до 50% – для великих підприємств.

Створення Агенції прикладних досліджень

Для інституційної підтримки взаємодії на базі Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації створять Агенцію прикладних досліджень.

Нова структура збиратиме технологічні запити, допомагатиме формувати технічні завдання та супроводжуватиме проєкти на всіх етапах – від оформлення інтелектуальної власності до трансферу технологій.