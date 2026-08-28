По информации Министерства образования и науки Украины, средства из государственного бюджета будут направлены государственным высшим учебным заведениям и научным учреждениям для выполнения конкретных задач, поставленных малыми, средними и большими предприятиями.

Каковы подробности будущего сотрудничества бизнеса и науки?

Украинские компании будут определять конкретные научно-производственные потребности, а научные команды – разрабатывать решения: от испытания технологии до создания готового прототипа.

Мы создаем условия, при которых бизнес и наука будут работать над общим результатом – впервые с помощью конкретного инструмента на основе софинансирования. Компания формирует технологический запрос, научные команды предлагают решения, а государство берет на себя часть расходов и рисков,

– отметил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко.

Две модели участия и механизм подачи заявок

Присоединиться к инициативе можно по двум сценариям. В первом случае компания подает технологический запрос с требованиями к решению, после чего объявляется конкурс среди университетов, а во втором – бизнес и ученые сразу подают совместную заявку с готовыми наработками.

Подача заявок будет осуществляться через Национальную электронную научно-информационную систему URIS.

Каждый проект будет проходить научно-техническую экспертизу с участием представителей бизнеса и Рады по инновациям, а финансовая поддержка будет предоставляться на срок до 18 месяцев.

Приоритетные направления и условия софинансирования

При отборе специалисты будут учитывать:

уникальность решения;

возможность коммерциализации;

ожидаемый экономический эффект.

Приоритет будет отдаваться разработкам в сферах безопасности и обороны, энергетики, транспорта, новых материалов, агропромышленного комплекса, медицины, информационных технологий и робототехники.

Важно! Обязательным условием участия является софинансирование со стороны предприятия-заказчика. Доля государства составит до 65 % стоимости для малого бизнеса, до 60 % – для среднего и до 50 % – для больших предприятий.

Создание Агентства прикладных исследований

Для институциональной поддержки взаимодействия на базе Украинского института научно-технической экспертизы и информации будет создано Агентство прикладных исследований.

Новая структура будет собирать технологические запросы, помогать формировать технические задания и сопровождать проекты на всех этапах – от оформления интеллектуальной собственности до трансфера технологий.