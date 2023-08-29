Гранти замість бюджетного навчання і гроші пільговикам: МОН планує зміни у вищій освіті

Частина студентів-бюджетників у майбутньому буде навчатися на грантовій основі. Згідно з попереднім планом, гранти не будуть покривати усю вартість навчання.

Бюджетне навчання у вишах України зазнає трансформацій. Частину спеціальностей зі стипендій переведуть на гранти.

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Як розповів заступник міністра освіти Михайло Винницький, нова концепція фінансування вищої освіти вже розроблена. Вона запроваджує формульний розподіл та гранти, що дозволить уможливити співфінансування вищої освіти між державою та приватним сектором.

Державне фінансування планують залишити для медиків, природничих наук та освітніх спеціальностей.

В результаті передбачаємо, що кількість вступників, які отримають фінансову підтримку свого навчання від держави збільшиться на 30 – 40% (але підтримка буде не повна). Якщо депутати схвалять концепцію, розпочинати розробку конкретних законопроєктів,

– розповів Винницький.

Ще одна ідея – монетизація пільг. Тобто пільговикам хочуть надавати фінансову підтримку, а не гарантувати бюджетне місце незалежно від результату ЗНО.