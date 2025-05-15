В Україні посилять перевірки у закладах освіти щодо навчання аспірантів

В Україні посилять перевірку навчального процесу в аспірантурі. Це відбувається через те, що кількість абітурієнтів, яким понад 25 років, за роки повномасштабної війни значно зросла.

У МОН зазначали, що чимало таких осіб вступали задля отримання відстрочки. Тому уряд України ухвалив рішення дозволити проведення відповідних перевірок, зокрема у вишах. Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомила народна депутатка Юлія Гришина, зазначає 24 Канал.

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В Україні ретельніше перевірятимуть навчання аспірантів

Нардепка пояснила, що певний час такі перевірки були де-факто "заморожені". Однак зараз Державна служба якості освіти та правоохоронні органи отримали більше повноважень для оцінки освітнього процесу.

Наскільки я розумію тенденцію, то акцент буде на те, як відбувається навчальний процес, як відбувається відвідування, чи дійсно є певні наукові здобутки, написані наукові роботи, дисертації, беруть участь аспіранти в наукових конференціях тощо,

– зазначила Гришина.

І додала, що статистики щодо результатів нової хвилі перевірок поки немає, оскільки вони лише нещодавно активізувалися. Гришина нагадала, що перевірки здійснювали і до початку повномасштабної війни.

Зараз просто такі перевірки будуть більш інтенсивними, і ми можемо говорити про те, що дійсно, мабуть, ті, хто не є свідомим студентом або аспірантом, вони будуть відраховані,

– резюмувала нардепка.

Раніше у МОН повідомили, що частину аспірантів відрахують з вишів України.