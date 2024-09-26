В Україні з'являться класи для дітей з особливими освітніми потребами: що про них відомо

У МОН повідомили про створення спеціальних класів для дітей з особливими освітніми потребами. Це планують зробити з 1 вересня 2025 року.

Згідно з Національною стратегією зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року, ухвалено рішення про створення в українських школах нових спеціальних класів для учнів і учениць, які мають особливі освітні потреби. Вони розпочнуть діяти уже з наступного навчального року. Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки з питань ранньої дошкільної освіти та інклюзії Євгенія Смірнова на своїй сторінці у фейсбук.

Дивіться також "Завжди українці": підлітки стали героями картин художників та створили захопливу гру

Нове законодавство – це реальний прогрес на шляху до інклюзивної освіти. Воно не лише закріплює механізми організації спеціальних класів у ЗЗСО, але й покращує умови навчання для дітей з різними освітніми потребами, враховуючи їхні індивідуальні особливості, – пояснила Євгенія Смірнова.

За яким принципом формуватимуться нові освітні простори

Класи формуватимуть з урахуванням конкретних особливостей розвитку дітей та рівня підтримки, якого вони потребують.

Спеціальні класи створюватимуть у школах за місцем проживання дітей з ООП. Рішення про їхнє відкриття ухвалюватимуть засновники ЗЗСО або органи місцевого самоврядування за наявності:

дітей з однаковою категорією особливих освітніх потреб;

матеріально-технічної бази;

кадрового забезпечення.

Характерними особливостями спецкласів буде:

мала наповнюваність;

навчання за спеціальними програмами;

використання спеціальних засобів навчання, підручників і посібників;

наявність вчителів-дефектологів, асистентів учителів.

Спеціальні класи будуть формувати з урахуванням категорії освітніх труднощів, ступеня їх прояву й рівня підтримки, якої потребують учні. Це дасть можливість кожному отримувати саме той рівень допомоги, який відповідає його потребам, без надмірної або недостатньої підтримки. […] Це передбачає адаптацію освітнього середовища, кадрове підкріплення, технічне забезпечення, а також спеціально розроблені програми, які сприятимуть максимальному розвитку, індивідуальних здібностей кожної дитини,

– зазначила заступниця міністра освіти і науки.

Як пояснила Євгенія Смірнова, навчання в спеціальному класі відбуватиметься так, як організований освітній процес у спеціальних школах чи навчально-реабілітаційних центрах.

Що передбачає індивідуальна освітня траєкторія

Створення нового освітнього простору визначатиме і навчання за індивідуальною освітньою траєкторією. Це означає розроблення індивідуальної програми розвитку та індивідуального навчального плану. Завдяки цьому кожна дитина зможе здобувати знання та навички за програмою, яка відповідатиме її здібностям і темпу засвоєння матеріалу. Однак, з прив'язкою до спільної навчальної програми для усіх класів, – пояснила Євгенія Смірнова.

У ЗЗСО де функціонуватимуть спецкласи, впроваджуватимуть "універсальний дизайн і розумне пристосування". Тобто створюватимуть спеціальні умови з урахуванням:

індивідуальних потреб,

можливостей,

здібностей,

інтересів учнів з ООП.

Наприклад, для дітей з порушеннями слуху використовуватимуть українську жестову мову, для учнів і учениць із порушеннями зору – шрифт Брайля, а також інші допоміжні засоби для навчання й альтернативної комунікації, пояснила заступниця міністра.

Передбачено створення нових посад – асистент вчителя. Вони працюватимуть у початкових спеціальних класах, а також у класах, де навчаються учні з 4 та 5 рівнями підтримки. Асистенти допомагатимуть педагогам в організації навчання. Така посада передбачена і на групі продовженого дня.

Вона також розповіла, що для задоволення соціальних потреб дітей у спецкласах зможуть також перебувати асистенти учня (соціальні робітники, батьки чи уповноважені ними особи). Їхнім завданням буде допомогти дитині адаптуватися до освітнього процесу та полегшити інтеграцію в колективі.⠀

Це дасть змогу кожній дитині отримувати індивідуальну підтримку під час уроків, а вчителям – ефективніше організовувати освітній процес,

– додала Євгенія Смірнова.

Крім того, у школах, за словами Євгенії Смірнової, створять команду психолого-педагогічного супроводу, яка відстежуватиме динаміку розвитку та успіхи школярів з ООП.

Дані зміни, потребують підготовки ЗЗСО та територіальними громадами. Тому, чекаємо нововведень уже у 2025-2026 навчальному році.

Нова система спеціальних класів спрямована на те, щоб діти з особливими освітніми потребами мали доступ до якісної освіти за місцем проживання, отримували необхідну підтримку та навчалися в умовах, максимально адаптованих до їхніх можливостей. Це відповідає сучасним європейським стандартам і є свідченням того, що Україна активно розвиває інклюзивне навчання, – зазначено у дописі.