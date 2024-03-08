В Україні трансформують шкільну освіту

8 березня 2024, 13:52
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Джерело:

Osvita.ua

В Україні триває реформування Нової української школи. Зокрема, Міносвіти анонсувало зміни у системі старшої середньої освіти.

Мовиться про створення мережі закладів профільної середньої освіти. Які зміни відбудуться цьогоріч, читайте далі. 

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Як трансформують шкільну освіту 

Новий Державний стандарт профільної середньої освіти передбачає два напрями здобуття освіти учнями 10 – 12 класів:

  • академічний;
  • професійний.

Вибір учнем академічного спрямування передбачатиме подальше навчання у вишах. Професійне спрямування буде орієнтоване на ринок праці.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Пілотування Держстандарту й моделей профільної освіти в окремих закладах запланували на 2025 рік. Однак цьогоріч в Україні вже активно готуються до цього пілотування реформи. 

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Як втілюватимуть реформу НУШ

  • В Україні відновили реформу Нової української школи.

  • З 2027 року українські школи перейдуть на 12-річну систему освіти.

  • У межах реформи в Україні створять мережу академічних та професійних ліцеїв.
  • Пілотний проєкт мають запустити вже з 2025 року.
  • МОН уже активно готує зміни для втілення.
  • Триває розробка держстандарту для старшої профільної школи.
  • До 1 вересня 2024 року на місцях мають погодити плани створення оптимальної мережі навчальних закладів.
  • При цьому врахувати вимоги безпеки, інклюзивність, демографічні показники, профілізацію старшої школи тощо.
Автор: Марія Волошин