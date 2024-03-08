В Україні трансформують шкільну освіту

В Україні триває реформування Нової української школи. Зокрема, Міносвіти анонсувало зміни у системі старшої середньої освіти.

Мовиться про створення мережі закладів профільної середньої освіти. Які зміни відбудуться цьогоріч, читайте далі.

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Як трансформують шкільну освіту

Новий Державний стандарт профільної середньої освіти передбачає два напрями здобуття освіти учнями 10 – 12 класів:

академічний;

професійний.

Вибір учнем академічного спрямування передбачатиме подальше навчання у вишах. Професійне спрямування буде орієнтоване на ринок праці.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy

Пілотування Держстандарту й моделей профільної освіти в окремих закладах запланували на 2025 рік. Однак цьогоріч в Україні вже активно готуються до цього пілотування реформи.

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