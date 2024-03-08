В Украине трансформируют школьное образование

В Украине продолжается реформирование Новой украинской школы. В частности, Минобразования анонсировало изменения в системе старшего среднего образования.

Речь идет о создании сети учреждений профильного среднего образования. Какие изменения произойдут в этом году, читайте дальше.

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Как трансформируют школьное образование

Новый Государственный стандарт профильного среднего образования предусматривает два направления получения образования учениками 10 – 12 классов:

академический;

профессиональное.

Выбор учеником академического направления будет предусматривать дальнейшее обучение в вузах. Профессиональное направление будет ориентировано на рынок труда.

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Пилотирование Госстандарта и моделей профильного образования в отдельных заведениях запланировали на 2025 год. Однако в этом году в Украине уже активно готовятся к этому пилотированию реформы.

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Как будут воплощать реформу НУШ