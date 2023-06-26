Битва талантів: студентів та учнів запрошують на змагання з кібербезпеки

Вже незабаром відбудуться онлайн-змагання з кібербезпеки. Взяти участь у турнірі можуть усі охочі таланти.

Sikorsky CTF – це змагання з кібербезпеки, які відбудуться в режимі онлайн 1 – 2 липня. Організаторами заходу виступили AWS, КПІ та USAID Кібербезпека критично важливої інфраструктури України, повідомляє 24 Канал.

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Участь у змаганнях можуть взяти учні 9 – 11 класів та студенти. Для участі в турнірі потрібно сформувати команди та пройти реєстрацію.

Змагання типу Capture the Flag (CTF) дозволяють професіоналам та початківцям вдосконалити свої знання та навички. Тут у формі гри відточують майстерність у сфері кібербезпеки, які є критично важливою для України, особливо – у час війни.

Також змагання такого роду дозволяють учасникам привернути увагу роботодавців. Доволі часто самі роботодавці беруть участь у таких змаганнях та перевіряють вміння кандидатів на практиці.