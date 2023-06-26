Sikorsky CTF – это соревнования по кибербезопасности, которые пройдут в режиме онлайн 1 – 2 июля. Организаторами мероприятия выступили AWS, КПИ и USAID Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины.

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Участие в соревнованиях могут принять учащиеся 9 – 11 классов и студенты. Для участия в турнире нужно сформировать команды и пройти регистрацию.

Соревнования типа Capture the Flag (CTF) позволяют профессионалам и начинающим усовершенствовать свои знания и навыки. Здесь в форме игры оттачивают мастерство в сфере кибербезопасности, критически важное для Украины, особенно – во время войны.

Также соревнования такого рода позволяют участникам привлечь внимание работодателей. Часто сами работодатели принимают участие в таких соревнованиях и проверяют умение кандидатов на практике.