Заместитель главы образовательного комитета ВРУ Сергей Колебошин рассказал в подкасти Образовательного центра Рады, что такой документ обеспечит школы инструкциями и инструментами для работы с образовательными потерями и разрывами. Также определит требуемое финансирование.
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Правительство разрабатывает Национальную программу преодоления образовательных потерь
Все же нардеп заявил: каждый директор, учитель, управленец на местах уже сейчас знает, что пропустили ученики, какие слабые места есть в их подготовке за последние годы. Все же УЦОКО нарабатывает механизм определения образовательных потерь.
При этом Колебошин напомнил, что следует различать:
- образовательные разрывы – разницу в знаниях учеников-сверстников, обусловленную объективными обстоятельствами;
- образовательные потери – разницу между тем, что ученики должны знать, и тем, что реально знают.
Среди факторов образовательных разрывов, по его словам, следующие:
- разница между возможностями в сельской и городской местностях;
- разница между детьми из социально благополучных и неблагополучных семей, в том числе финансовая;
- обстоятельства, в которых находятся дети ВПЛ;
- пребывание детей на ВТО;
- пребывание детей в зоне боевых действий;
- разница в качестве учебного процесса офлайн и онлайн на подконтрольных Украине территориях и т.д.
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Каковы образовательные потери в Украине
- Образовательные потери в пределах нашего государства очень неравномерны. Кто-то из учеников полноценно учился, а кто-то не смог учиться совсем.
- Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой считает, что пути наверстания образовательных потерь и разрывов, по словам главы МОН, могут быть разными. К примеру:
- просмотр и адаптация образовательных программ;
- разработка экспресс-курсов;
- создание дополнительного цифрового контента и развитие Всеукраинской школы онлайн;
- тьюторинг и адаптация образовательного процесса