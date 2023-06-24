Заместитель главы образовательного комитета ВРУ Сергей Колебошин рассказал в подкасти Образовательного центра Рады, что такой документ обеспечит школы инструкциями и инструментами для работы с образовательными потерями и разрывами. Также определит требуемое финансирование.

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Правительство разрабатывает Национальную программу преодоления образовательных потерь

Все же нардеп заявил: каждый директор, учитель, управленец на местах уже сейчас знает, что пропустили ученики, какие слабые места есть в их подготовке за последние годы. Все же УЦОКО нарабатывает механизм определения образовательных потерь.

При этом Колебошин напомнил, что следует различать:

образовательные разрывы – разницу в знаниях учеников-сверстников, обусловленную объективными обстоятельствами;

– разницу в знаниях учеников-сверстников, обусловленную объективными обстоятельствами; образовательные потери – разницу между тем, что ученики должны знать, и тем, что реально знают.

Среди факторов образовательных разрывов, по его словам, следующие:

разница между возможностями в сельской и городской местностях;

разница между детьми из социально благополучных и неблагополучных семей, в том числе финансовая;

обстоятельства, в которых находятся дети ВПЛ;

пребывание детей на ВТО;

пребывание детей в зоне боевых действий;

разница в качестве учебного процесса офлайн и онлайн на подконтрольных Украине территориях и т.д.

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Каковы образовательные потери в Украине