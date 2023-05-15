Однако образовательные потери в пределах нашего государства очень неравномерны. Кто-то из учеников полноценно учился, а кто-то не смог учиться совсем.

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Как в Украине будут преодолевать образовательные потери

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой считает, что для начала следует установить правильные сроки и определить методы измерения. Это могут быть разные мониторинги, исследования и инструменты для оценки на местах.

Пути наслаждения образовательных потерь и разрывов, по словам главы МОН, могут быть разными. К примеру:

просмотр и адаптация образовательных программ;

разработка экспресс-курсов;

создание дополнительного цифрового контента и развитие Всеукраинской школы онлайн;

тьюторинг и адаптация образовательного процесса

Впрочем, самое важное, что мы должны сделать, – восстановить полноценную очную учебу там, где это возможно. И тут снова возвращаемся к вопросу безопасности и доверия – родителей в учебные заведения, ребенка к учителю, учителю к государству,

– подчеркнул министр.

Также, по его словам, очень важна психологическая поддержка учеников, учителей и родителей.

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