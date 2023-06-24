Заступник очільника освітнього комітету ВРУ Сергій Колебошин розповів в подкасті Освітнього центру Ради, що такий документ забезпечить школи інструкціями й інструментами для роботи з освітніми втратами й розривами. Також визначить потрібне фінансування.

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Уряд розробляє Національну програму подолання освітніх втрат

Все ж нардеп заявив: кожен директор, учитель, управлінець на місцях уже зараз знає, що пропустили учні, які слабкі місця є в їхній підготовці за останні роки. Все ж УЦОЯО напрацьовує механізм визначення освітніх втрат.

При цьому Колебошин нагадав, що варто розрізняти:

освітні розриви – різницю в знаннях учнів-однолітків, зумовлену об'єктивними обставинами;

– різницю в знаннях учнів-однолітків, зумовлену об'єктивними обставинами; освітні втрати – різницю між тим, що учні мають знати, і тим, що реально знають.

Серед чинників освітніх розривів, за його словами, такі:

різниця між можливостями в сільській і міській місцевості;

різниця між дітьми із соціально благополучних і неблагополучних сімей, зокрема фінансова;

обставини, у яких перебувають діти ВПО;

перебування дітей на ТОТ;

перебування дітей у зоні бойових дій;

різниця в якості навчального процесу офлайн і онлайн на підконтрольних Україні територіях тощо.

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Якими є освітні втрати в Україні