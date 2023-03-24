Українських дітей у Польщі можуть зобов'язати навчатися в місцевих школах

Польща може запровадити обов'язкове відвідування шкіл для українських дітей-біженців, які навчаються дистанційно. Якщо таке рішення ухвалять, з 1 вересня 2023 року – діти підуть в заклади освіти.

Такі плани озвучив міністр освіти й науки Польщі Пшемислав Чарнек. За його словами, цей механізм можуть запровадити, якщо й далі триватиме війна.

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За даними Міносвіти Польщі, у школах цієї країни навчаються приблизно 187 тисяч українських дітей. Ще близько 200 – 300 тисяч дітей із України навчаються дистанційно в українських школах і залишаються поза польською системою освіти.

Такий підхід є тимчасовим. Якщо така ситуація триває два, три місяці чи п’ять, то вона не змінить багато, однак якщо так продовжуватиметься й далі, ми мусимо запровадити певний механізм навчання, навіть якщо ці діти не виявлятимуть бажання відвідувати школи в Польщі,

– зауважив міністр.

Він заявив, що польська влада не може дозволити, щоб кількасот тисяч дітей з України були поза системою освіти протягом року, двох чи трьох.

Пшемислав Чарнек додав, що проблему освіти українських біженців вже обговорював із представниками ООН, адже, можливо, треба буде допомога міжнародних організацій для залучення українських дітей до шкіл Польщі.

Ймовірною датою запровадження такого обов'язку для учнів-біженців міністр назвав 1 вересня 2023 року.

Наразі ж діти, які дистанційно навчаються в українських школах, не підлягають обов’язковій дошкільній підготовці та шкільній освіті за польським законодавством.