Шалений успіх: на міжнародній олімпіаді юних геніїв українці зібрали 35 нагород
Джерело:МОН
В Україні зростає покоління талановитих школярів. Їм вже вдається підкорювати найвищі світові вершини.
Українські школярі активно підкорюють світові олімпіади. На престижному турнірі у США нашим талантам вдалося завоювати десятки нагород.
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Визначний виступ геніїв на міжнародному конкурсі
У США відбулася чергова GENIUS Olympiad – міжнародний конкурс екологічних проєктів. В олімпіаді взяли участь понад 1500 учасників із 60 країн.
Україну представляли 47 учнів, які є членами Малої академії наук. Вони представляли проєкти у таких категоріях:
- наука та бізнес;
- креативне письмо та мистецтво;
- робототехніка;
- короткометражний фільм.
Нашим юним геніям вдалося вибороти аж 35 нагород. 14 – з почесною відзнакою, а також 5 золотих, 7 срібних та 9 бронзових медалей.
МОН та МАН на честь неймовірного виступу талантів провели спільну пресконференцію, на якій також були представлені ідеї наших школярів, які захопили суддів міжнародного конкурсу.