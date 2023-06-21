Шалений успіх: на міжнародній олімпіаді юних геніїв українці зібрали 35 нагород

21 червня 2023, 15:08
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Джерело:

МОН

В Україні зростає покоління талановитих школярів. Їм вже вдається підкорювати найвищі світові вершини.

Українські школярі активно підкорюють світові олімпіади. На престижному турнірі у США нашим талантам вдалося завоювати десятки нагород.

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Визначний виступ геніїв на міжнародному конкурсі

У США відбулася чергова GENIUS Olympiad – міжнародний конкурс екологічних проєктів. В олімпіаді взяли участь понад 1500 учасників із 60 країн. 

Україну представляли 47 учнів, які є членами Малої академії наук. Вони представляли проєкти у таких категоріях: 

  • наука та бізнес;
  • креативне письмо та мистецтво;
  • робототехніка;
  • короткометражний фільм.

Нашим юним геніям вдалося вибороти аж 35 нагород. 14 – з почесною відзнакою, а також 5 золотих, 7 срібних та 9 бронзових медалей. 

МОН та МАН на честь неймовірного виступу талантів провели спільну пресконференцію, на якій також були представлені ідеї наших школярів, які захопили суддів міжнародного конкурсу. 

Автор: Ярослав Сиваківський