Не "устроїлися": які влучні українські слова вжити натомість

Кальки небезпечні тим, що часто маскуються під звичайні слова. Ми чуємо їх так часто, що перестаємо помічати.

Якими словами замінити кальку "устроїтися", розповідаємо з посиланням на "Горох".

"Устроїлася" – а як це сказати українською?

Росіянізми часто підступні тим, що не звучать для нас як щось зовсім чуже. Ми роками чуємо їх у побуті, звикаємо до них і зрештою починаємо сприймати як звичайну українську лексику.

Саме тому позбуватися таких слів – це не просто "виправляти помилки". Це поступово повертати українській мові її природне звучання й учитися помічати слова, які ми автоматично переносимо з російської.

Одне з таких – "устроїтися", а форма "устроїлася" часто з'являється, коли говоримо про роботу, життя чи побут.

Російське "устроиться" має кілька значень, тому й українською не обов'язково шукати одне слово на всі випадки. Залежно від того, що саме маємо на увазі, варіанти будуть різні.

Якщо йдеться про роботу: "Я устроїлась на роботу" українською природніше сказати:

я влаштувалася на роботу ;

; я знайшла роботу ;

; я почала працювати – якщо важливий саме факт початку роботи.

Наприклад: "Після університету вона влаштувалася на роботу в бібліотеку."

Саме "влаштуватися / улаштуватися" – звичний український відповідник, коли йдеться про те, що людина отримала роботу або знайшла собі місце праці.

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А якщо "устроїлась" – це про життя?

Фраза "вона добре устроїлась" може означати, що людина добре облаштувала своє життя, має комфортні умови або вигідно влаштувалася.

Українською можна сказати:

"вона добре влаштувалася / облаштувалася " ,

"вона добре прижилася".

А якщо маємо на увазі матеріальне становище, можна сказати "вона добре живе", "має хороші умови", "добре забезпечена".

Тобто тут знову працює правило: спочатку з'ясовуємо значення, а вже потім добираємо українське слово.

Слово використовують і іронічно – "добре устроїлася", коли заздрять гарній посаді чи "вдалому" шлюбу. То тут можна сказати: "приліпилася", "пристроїлася", "примостилася".

Чому виникає "устроїлась"?

Бо російське "устроиться" дуже легко буквально перенести в українське мовлення. Звідси й форми "устроїтися", "устроїлась", "устроївся".

Отже, якщо у голові крутиться російське "устроїлась", не поспішайте перекладати його буквально. Подумайте, про що саме йдеться:

про роботу – "влаштувалася",

про житло чи побут – "облаштувалася",

про життя загалом – "добре влаштувалася".

Українська тут дає нам не одне "правильне слово", а цілу низку точних варіантів. І це якраз той випадок, коли перекладати краще не слово, а думку.