В УЦОЯО розповіли про складність, структуру, зміст тестів НМТ

Цьогоріч для учасників національного мультитесту підготували інші завдання, ніж були 2024 року. Але структура тестів не відрізнятиметься від торішньої.

Як і складність, і типи тестових завдань. Про це розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко "Освіторії", зазначає 24 Канал.

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Які нові типи тестових завдань будуть на НМТ

Єдину відмінність учасники НМТ побачать у тестах з історії України.

Тепер питання стосуються всього переліку тем, окреслених у програмі ЗНО з історії України,

– уточнила Вакуленко.

І нагадала, що торік не передбачали включення до змісту тесту стародавньої історії. Відповідно завдань із цієї теми не було.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Однак величезний суспільний запит на те, щоб тестування з історії України охопило всі теми, за словами очільниці УЦОЯО, змінив ситуацію. Адже теми зі стародавньої історії України дуже важливі для розуміння, у якій країні ми живемо і чому вона зараз саме така.

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Чи будуть ще нововведення

Інших нововведень, додала очільниця Центру, не запланували цьогоріч.

Складність, структура і зміст тестів з інших предметів не змінюються,

– повідомила Вакуленко.

Матеріали для підготовки до тестувань можна знайти на сайті УЦОЯО.

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