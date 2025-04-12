Как и сложность, и типы тестовых заданий. Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко "Освитории", отмечает 24 Канал.

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Какие новые типы тестовых заданий будут на НМТ

Единственное отличие участники НМТ увидят в тестах по истории Украины.

Теперь вопросы касаются всего перечня тем, очерченных в программе ВНО по истории Украины,

– уточнила Вакуленко.

И напомнила, что в прошлом году не предусматривали включение в содержание теста древней истории. Соответственно заданий по этой теме не было.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Однако огромный общественный запрос на то, чтобы тестирование по истории Украины охватило все темы, по словам руководительницы УЦОКО, изменил ситуацию. Ведь темы по древней истории Украины очень важны для понимания, в какой стране мы живем и почему она сейчас именно такая.

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Будут ли еще нововведения

Других нововведений, добавила руководительница Центра, не запланировали в этом году.

Сложность, структура и содержание тестов по другим предметам не меняются,

– сообщила Вакуленко.

Материалы для подготовки к тестированию можно найти на сайте УЦОКО.

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