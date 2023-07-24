Найдорожча спеціальність: скільки коштує навчання на програміста у вишах України

24 липня 2023, 17:25
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Джерело:

thepage.ua

В Україні триває вступна кампанія 2023. Однією із найпопулярніших серед абітурієнтів є сфера програмування.

Саме високі зарплати програмістів роблять цю сферу доволі привабливою. Однак конкуренція за бюджетні місця дуже висока.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Скільки коштує освіта програміста у 2023 році

Так, вартість навчання на програміста є найдорожчою з-поміж інших спеціальностей.

За рік ціна навчання для майбутніх айтівців зросла на 10 – 15%.

Вартість року навчання за спеціальністю "Інженерія програмного забезпечення" (1 курс):

ЗВО Ціна навчання за контрактом на першому курсі в навчальному році 2023 – 2024 Зміна ціни в порівнянні з навчальним роком 2022 – 2023
Університет "Київська школа економіки” (приватний) 120 тисяч гривень  +20%
Києво-Могилянська академія 100 тисяч гривень +82%
Львівська політехніка 50 тисяч гривень +11%
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського 49,9 тисяч гривень +11%
Львівський національний університет імені Івана Франка 46,289 тисяч гривень +10%
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 39,9 тисяч гривень +5%
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 36,8 тисяч гривень +12%
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 31,81 тисяч гривень +16%
Харківський політехнічний інститут 30,470 тисяч гривень 0%
Міжрегіональна Академія управління персоналом (приватна) 26,9 тисяч гривень +20%
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Вступна кампанія – 2023: коротко

  • У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.
  • Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
  • Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
  • Їхня реєстрація почалася 1 липня.
  • Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.
Автор: Марія Волошин