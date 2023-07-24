Найдорожча спеціальність: скільки коштує навчання на програміста у вишах України

В Україні триває вступна кампанія 2023. Однією із найпопулярніших серед абітурієнтів є сфера програмування.

Саме високі зарплати програмістів роблять цю сферу доволі привабливою. Однак конкуренція за бюджетні місця дуже висока.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Скільки коштує освіта програміста у 2023 році

Так, вартість навчання на програміста є найдорожчою з-поміж інших спеціальностей.

За рік ціна навчання для майбутніх айтівців зросла на 10 – 15%.

Вартість року навчання за спеціальністю "Інженерія програмного забезпечення" (1 курс):

ЗВО Ціна навчання за контрактом на першому курсі в навчальному році 2023 – 2024 Зміна ціни в порівнянні з навчальним роком 2022 – 2023 Університет "Київська школа економіки” (приватний) 120 тисяч гривень +20% Києво-Могилянська академія 100 тисяч гривень +82% Львівська політехніка 50 тисяч гривень +11% Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського 49,9 тисяч гривень +11% Львівський національний університет імені Івана Франка 46,289 тисяч гривень +10% Київський національний університет імені Тараса Шевченка 39,9 тисяч гривень +5% Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 36,8 тисяч гривень +12% Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 31,81 тисяч гривень +16% Харківський політехнічний інститут 30,470 тисяч гривень 0% Міжрегіональна Академія управління персоналом (приватна) 26,9 тисяч гривень +20%

Вступна кампанія – 2023: коротко

У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.

Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.

Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.

НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.

Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.

Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.

Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.

Їхня реєстрація почалася 1 липня.

Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.