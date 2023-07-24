Самая дорогая специальность: сколько стоит обучение на программиста в вузах Украины

В Украине продолжается вступительная кампания 2023. Одной из самых популярных среди абитуриентов является сфера программирования.

Именно высокие зарплаты программистов делают эту сферу достаточно привлекательной. Однако конкуренция за бюджетные места очень высока.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Сколько стоит образование программиста в 2023 году

Так, стоимость обучения на программиста является самой дорогой из других специальностей.

За год цена обучения для будущих айтишников

выросла на 10 – 15%.

Стоимость года обучения по специальности "Инженерия программного обеспечения" (1 курс):

ЗВО Цена обучения по контракту на первом курсе в учебном году 2023 – 2024 Изменение цены по сравнению с учебным годом 2022 – 2023 Университет "Киевская школа экономики" (частный) 120 тысяч гривен +20% Киево-Могилянская академия 100 тысяч гривен +82% Львовская политехника 50 тысяч гривен +11% Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского 49,9 тысяч гривен +11% Львовский национальный университет имени Ивана Франко 46,289 тысяч гривен +10% Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 39,9 тысяч гривен +5% Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича 36,8 тысяч гривен +12% Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя 31,81 тысяч гривен +16% Харьковский политехнический институт 30,470 тысяч гривен 0% Межрегиональная Академия управления персоналом (частная) 26,9 тысяч гривен +20%

Вступительная кампания – 2023: кратко

В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.

Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.

Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.

НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.

Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.

Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.

Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.

Их регистрация началась 1 июля.

Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.