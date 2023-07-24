Именно высокие зарплаты программистов делают эту сферу достаточно привлекательной. Однако конкуренция за бюджетные места очень высока.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Сколько стоит образование программиста в 2023 году

Так, стоимость обучения на программиста является самой дорогой из других специальностей.

За год цена обучения для будущих айтишников
выросла на 10 – 15%.

Стоимость года обучения по специальности "Инженерия программного обеспечения" (1 курс):

ЗВО Цена обучения по контракту на первом курсе в учебном году 2023 – 2024 Изменение цены по сравнению с учебным годом 2022 – 2023
Университет "Киевская школа экономики" (частный) 120 тысяч гривен +20%
Киево-Могилянская академия 100 тысяч гривен +82%
Львовская политехника 50 тысяч гривен +11%
Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского 49,9 тысяч гривен +11%
Львовский национальный университет имени Ивана Франко 46,289 тысяч гривен +10%
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 39,9 тысяч гривен +5%
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича 36,8 тысяч гривен +12%
Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя 31,81 тысяч гривен +16%
Харьковский политехнический институт 30,470 тысяч гривен 0%
Межрегиональная Академия управления персоналом (частная) 26,9 тысяч гривен +20%

Вступительная кампания – 2023: кратко

  • В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
  • Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
  • Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
  • Их регистрация началась 1 июля.
  • Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.