Именно высокие зарплаты программистов делают эту сферу достаточно привлекательной. Однако конкуренция за бюджетные места очень высока.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Сколько стоит образование программиста в 2023 году

Так, стоимость обучения на программиста является самой дорогой из других специальностей.

За год цена обучения для будущих айтишников

выросла на 10 – 15%.

Стоимость года обучения по специальности "Инженерия программного обеспечения" (1 курс):

ЗВО Цена обучения по контракту на первом курсе в учебном году 2023 – 2024 Изменение цены по сравнению с учебным годом 2022 – 2023 Университет "Киевская школа экономики" (частный) 120 тысяч гривен +20% Киево-Могилянская академия 100 тысяч гривен +82% Львовская политехника 50 тысяч гривен +11% Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского 49,9 тысяч гривен +11% Львовский национальный университет имени Ивана Франко 46,289 тысяч гривен +10% Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 39,9 тысяч гривен +5% Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича 36,8 тысяч гривен +12% Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя 31,81 тысяч гривен +16% Харьковский политехнический институт 30,470 тысяч гривен 0% Межрегиональная Академия управления персоналом (частная) 26,9 тысяч гривен +20%

Часто подготовка к вступительной кампании сопровождается стрессом. Справиться с ним помогут в Optima Academy на курсах подготовки к ЗНО и НМТ. Индивидуальный подход, акцент на необходимых предметах, систематизация обучения и восполнение пробелов в знаниях – все, чтобы абитуриент был уверен в своих знаниях.

Вступительная кампания – 2023: кратко