Именно высокие зарплаты программистов делают эту сферу достаточно привлекательной. Однако конкуренция за бюджетные места очень высока.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Сколько стоит образование программиста в 2023 году
Так, стоимость обучения на программиста является самой дорогой из других специальностей.
За год цена обучения для будущих айтишников
выросла на 10 – 15%.
Стоимость года обучения по специальности "Инженерия программного обеспечения" (1 курс):
|ЗВО
|Цена обучения по контракту на первом курсе в учебном году 2023 – 2024
|Изменение цены по сравнению с учебным годом 2022 – 2023
|Университет "Киевская школа экономики" (частный)
|120 тысяч гривен
|+20%
|Киево-Могилянская академия
|100 тысяч гривен
|+82%
|Львовская политехника
|50 тысяч гривен
|+11%
|Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского
|49,9 тысяч гривен
|+11%
|Львовский национальный университет имени Ивана Франко
|46,289 тысяч гривен
|+10%
|Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
|39,9 тысяч гривен
|+5%
|Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
|36,8 тысяч гривен
|+12%
|Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя
|31,81 тысяч гривен
|+16%
|Харьковский политехнический институт
|30,470 тысяч гривен
|0%
|Межрегиональная Академия управления персоналом (частная)
|26,9 тысяч гривен
|+20%
Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
- Их регистрация началась 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.