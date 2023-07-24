Саме високі зарплати програмістів роблять цю сферу доволі привабливою. Однак конкуренція за бюджетні місця дуже висока.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Скільки коштує освіта програміста у 2023 році

Так, вартість навчання на програміста є найдорожчою з-поміж інших спеціальностей.

За рік ціна навчання для майбутніх айтівців зросла на 10 – 15%.

Вартість року навчання за спеціальністю "Інженерія програмного забезпечення" (1 курс):

ЗВО Ціна навчання за контрактом на першому курсі в навчальному році 2023 – 2024 Зміна ціни в порівнянні з навчальним роком 2022 – 2023 Університет "Київська школа економіки” (приватний) 120 тисяч гривень +20% Києво-Могилянська академія 100 тисяч гривень +82% Львівська політехніка 50 тисяч гривень +11% Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського 49,9 тисяч гривень +11% Львівський національний університет імені Івана Франка 46,289 тисяч гривень +10% Київський національний університет імені Тараса Шевченка 39,9 тисяч гривень +5% Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 36,8 тисяч гривень +12% Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 31,81 тисяч гривень +16% Харківський політехнічний інститут 30,470 тисяч гривень 0% Міжрегіональна Академія управління персоналом (приватна) 26,9 тисяч гривень +20%

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Вступна кампанія – 2023: коротко