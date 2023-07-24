Саме високі зарплати програмістів роблять цю сферу доволі привабливою. Однак конкуренція за бюджетні місця дуже висока.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Скільки коштує освіта програміста у 2023 році
Так, вартість навчання на програміста є найдорожчою з-поміж інших спеціальностей.
За рік ціна навчання для майбутніх айтівців зросла на 10 – 15%.
Вартість року навчання за спеціальністю "Інженерія програмного забезпечення" (1 курс):
|ЗВО
|Ціна навчання за контрактом на першому курсі в навчальному році 2023 – 2024
|Зміна ціни в порівнянні з навчальним роком 2022 – 2023
|Університет "Київська школа економіки” (приватний)
|120 тисяч гривень
|+20%
|Києво-Могилянська академія
|100 тисяч гривень
|+82%
|Львівська політехніка
|50 тисяч гривень
|+11%
|Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
|49,9 тисяч гривень
|+11%
|Львівський національний університет імені Івана Франка
|46,289 тисяч гривень
|+10%
|Київський національний університет імені Тараса Шевченка
|39,9 тисяч гривень
|+5%
|Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
|36,8 тисяч гривень
|+12%
|Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
|31,81 тисяч гривень
|+16%
|Харківський політехнічний інститут
|30,470 тисяч гривень
|0%
|Міжрегіональна Академія управління персоналом (приватна)
|26,9 тисяч гривень
|+20%
Вступна кампанія – 2023: коротко
- У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
- Їхня реєстрація почалася 1 липня.
- Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.